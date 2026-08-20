«المعرفة والتنمية البشرية»: مساران زمنيان للمدارس الخاصة في دبي

حددت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي مواعيد التقويم المدرسي للعام الأكاديمي 2026-2027 في المدارس الخاصة بالإمارة، وفق التقويم المدرسي الصادر عن حكومة دولة الإمارات، والذي تلتزم بموجبه المدارس بمواعيد بداية ونهاية العام الدراسي والإجازات المعتمدة، مع استيفاء الحد الأدنى المقرر لأيام التمدرس.

ويكشف التقويم، الذي اطلعت عليه «الإمارات اليوم»، عن مسارين زمنيين للمدارس الخاصة في دبي وفق موعد بدء عامها الدراسي.

ويستهل طلبة المدارس الخاصة في دبي، التي تبدأ عامها الدراسي في سبتمبر، الدراسة في 31 أغسطس الجاري، فيما تبدأ إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول بالمدارس التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم في 12 أكتوبر المقبل، على أن يستأنف الطلبة الدراسة في 19 أكتوبر.

وتبدأ إجازة الشتاء في هذه المدارس في 14 ديسمبر المقبل، ويعود الطلبة إلى مقاعد الدراسة في الرابع من يناير 2027، بينما تبدأ إجازة الربيع في الخامس من أبريل 2027، على أن تستأنف الدراسة بعد انتهائها في 12 أبريل.

ويختتم طلبة مدارس «تقويم سبتمبر» عامهم الدراسي في الثاني من يوليو 2027، على أن تلتزم المدارس بحد أدنى يبلغ 185 يوماً للتمدرس خلال العام الأكاديمي.

وفي المقابل، تتبع المدارس الخاصة، التي تبدأ عامها الدراسي في أبريل، جدولاً زمنياً مختلفاً، إذ انطلق عامها الدراسي في السادس من أبريل الماضي، قبل أن تبدأ إجازتها الصيفية في السادس من يوليو، ووفق التقويم يستأنف طلبة هذه المدارس الدراسة بعد الإجازة الصيفية في 31 أغسطس الجاري، وهو اليوم ذاته الذي يشهد انطلاق العام الدراسي في مدارس «تقويم سبتمبر»، ما يجعل نهاية أغسطس نقطة التقاء المسارين الأكاديميين في مدارس دبي الخاصة.

وتبدأ الإجازة الشتوية لمدارس «تقويم أبريل» في 14 ديسمبر المقبل، على أن تستأنف الدراسة في الرابع من يناير 2027، فيما تحدد نهاية العام الدراسي خلال الفترة من 15 إلى 31 مارس 2027، بما يضمن استيفاء الحد الأدنى لأيام الدراسة المقررة، التي تبلغ 182 يوماً.