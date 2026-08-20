«القلب الكبير» تدعو إلى تجهيز الحقائب المدرسية لأطفال غزة ومصر

أطلقت «مؤسسة القلب الكبير» حملتها العالمية للعودة إلى المدارس لعام 2026، بهدف دعم 3000 طالب وطالبة، من خلال توفير حقائب مدرسية متكاملة للأطفال في غزة ومصر، والإسهام في تغطية الرسوم الدراسية للطلبة المسجلين في «مركز القلب الكبير التعليمي» في الشارقة.

وتأتي الحملة مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، في وقت يستعد ملايين الأطفال للعودة إلى مقاعد الدراسة، بينما يواجه آخرون عاماً دراسياً جديداً من دون المستلزمات الأساسية أو الدعم المالي الذي يضمن لهم مواصلة تعليمهم.

وتحوّل الحملة إسهامات أفراد المجتمع إلى دعم تعليمي مباشر وملموس، إذ توفر للأطفال في غزة ومصر الحقائب والقرطاسية والمواد الدراسية الأساسية، إلى جانب دعم الطلبة من الأسر محدودة الدخل المسجلين في «مركز القلب الكبير التعليمي»، وتنفذ الحملة بدعم مجموعة من الشركاء الذين يسهمون في مختلف مراحلها؛ حيث يتولى «الفارس الشهم»، بصفته الشريك اللوجستي، دعم شحن المستلزمات المدرسية إلى غزة، فيما تدعم «العربية للطيران» شحن الحقائب والمستلزمات المخصصة للطلبة في مصر. كما يوفر «سيتي سنتر الزاهية»، التابع لـ«ماجد الفطيم»، المساحة اللازمة لاستضافة الفعالية التطوعية التي تقام على مدار أربعة أيام في الشارقة.

وتتيح الحملة خيارات متعددة للمساهمة تتناسب مع إمكانات المتبرعين، إذ يوفر التبرع بقيمة 200 درهم حقيبة مدرسية متكاملة ومستلزمات تعليمية أساسية لطالب واحد، بينما يسهم مبلغ 500 درهم في تغطية رسوم شهر دراسي في «مركز القلب الكبير التعليمي»، ويغطي مبلغ 7000 درهم تكاليف تعليم طالب لعام دراسي كامل.

ودعت «مؤسسة القلب الكبير» أفراد المجتمع والعائلات والمؤسسات إلى المشاركة في فعالية تطوعية لتجهيز الحقائب المدرسية، تقام في «سيتي سنتر الزاهية»، خلال الفترة من اليوم إلى الأحد المقبل، دعماً للطلبة المستعدين لبدء عامهم الدراسي الجديد.

وتستقبل الفعالية المشاركين يومياً، من الساعة 10 صباحاً حتى 11 مساءً، في الطابق الأول من المركز بجوار «هوم سنتر»، حيث يتعاون المتطوعون على تعبئة الحقائب بالدفاتر والقرطاسية وغيرها من المستلزمات الدراسية الأساسية التي ستوزع ضمن الحملة.

وفي غزة، حيث يواصل النزاع تعطيل الحياة اليومية ومسارات التعليم، تسهم المستلزمات المدرسية في الحفاظ على صلة الأطفال بالتعلم، أينما توافرت لهم فرص مواصلته.

أما في مصر، فسيحصل الطلبة على حقائب مدرسية متكاملة، تضم الأدوات والمواد التي يحتاجون إليها لبدء عامهم الدراسي باستعداد وثقة. وتدعم «العربية للطيران» عملية شحن هذه المستلزمات إلى مصر، بما يضمن وصول المساعدات التعليمية إلى مستحقيها.

وفي الشارقة، ستخصص التبرعات لدعم الطلبة المسجلين في «مركز القلب الكبير التعليمي»، الذي يوفر مسارات تعليمية ومهنية للأطفال والشباب من الأسر المقيمة محدودة الدخل، بما يساعدهم على مواصلة تعليمهم، والاستعداد لفرص مستقبلية أفضل.