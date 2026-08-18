31 أغسطس انطلاقة العام الأكاديمي الجديد في مؤسسات التعليم العالي

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، المواعيد الرئيسة للتقويم الأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي للعام 2026-2027، على أن تنطلق الدراسة في 31 أغسطس الجاري، فيما يُختتم العام الأكاديمي في 2 يوليو 2027، وفق جدول زمني ينظم فصول الدراسة والإجازات المقررة للطلبة على امتداد العام.

وبحسب التقويم الأكاديمي، يبدأ العام الجديد في مؤسسات التعليم العالي يوم الاثنين 31 أغسطس الجاري، ويستمر فصل الخريف حتى 18 ديسمبر المقبل، لتبدأ بعدها إجازة الشتاء للطلبة في 21 ديسمبر المقبل، وتستمر حتى 1 يناير 2027 لمدة أسبوعين، فيما يعود الطلبة إلى مقاعد الدراسة مع انطلاق فصل الربيع في 4 يناير 2027، على أن تتخلله إجازة ربيعية لمدة أسبوع واحد تبدأ في 5 أبريل وتنتهي في 9 من الشهر ذاته.

ويستأنف الطلبة دراستهم عقب الإجازة لاستكمال الفصل، الذي ينتهي رسمياً في 14 مايو 2027، وفق المواعيد المحددة في التقويم.

وعقب انتهاء فصل الربيع، تنتقل مؤسسات التعليم العالي لفصل الصيف، الذي حدد التقويم بدايته في 24 مايو ويستمر حتى 2 يوليو 2027، وهو التاريخ ذاته المحدد لنهاية العام الأكاديمي 2026-2027.

ويضع التقويم بذلك إطاراً زمنياً واضحاً للعام الجامعي، يبدأ بفصل الخريف، مروراً بإجازة الشتاء وفصل الربيع وإجازته، وصولاً إلى فصل الصيف، بما يتيح لمؤسسات التعليم العالي والطلبة تنظيم الخطط الدراسية والأكاديمية وفق مواعيد محددة مسبقاً.