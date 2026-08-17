سعود بن صقر: المستقبل المشرق تصنعه الأجيال المتعلّمة والمبدعة

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام، اليوم، أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026 على مستوى إمارة رأس الخيمة، وذلك بحضور عدد من القيادات والكوادر التربوية والتعليمية وأولياء أمور الطلبة.

وهنأ صاحب السمو حاكم رأس الخيمة أبناءه الطلبة والطالبات على تفوقهم، مشيداً بمثابرتهم واجتهادهم، ومباركاً لأسرهم ومعلميهم هذا الإنجاز، الذي يشكل بداية لمرحلة جديدة في مسيرتهم التعليمية.

ووجّه سموه كلمة إلى الطلبة والطالبات الخريجين أكّد فيها أن المستقبل المشرق تصنعه الأجيال المتعلّمة والمبدعة، وأنتم أساسه والثروة الحقيقية التي نعوّل عليها والاستثمار في قدراتكم ومعارفكم هو استثمار في مستقبل مجتمعنا ووطننا، وضمان لاستمرار مسيرة البناء والتقدّم والازدهار.

وأضاف سموه: نجاحكم وتفوّقكم بداية لمسيرة من الطموح والإنجاز، وإن القيمة الحقيقية للتعليم تتجلى في قدرته على إطلاق طاقات الإنسان، وتحويل المعرفة إلى أثر مستدام يسهم في نهضة المجتمع ورفعة الوطن".

وقال سموه: أحثكم على مواصلة التعلّم بشغف، فالمستقبل يتطلب أجيالاً قادرة على التعلّم المستمر، ومواكبة متغيراته، والانفتاح على التجارب والخبرات، وتحويل التحديات إلى فرص للابتكار والإنجاز وأدعوكم إلى اختيار مساركم الجامعي بوعي وطموح، فوطنكم يعوّل على علمكم وقدراتكم، وعلى حرصكم على مواصلة النجاح والتعلّم.

وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة أن الإمارة تضع الإنسان في قلب مسيرتها التنموية، والتعليم في صميم رؤيتها للمستقبل، إيماناً بدوره في بناء الإنسان، وتنمية قدرات الأجيال، وتوسيع آفاقها، وتمكينها من الإسهام بفاعلية في تقدم المجتمع والوطن.

وثمّن سموه دور الأسر والمعلمين والكوادر التربوية في دعم الطلبة وتنمية إمكاناتهم، مؤكداً أن التفوق ثمرة شراكة تجمع بين طموح الطالب، ورعاية الأسرة، ورسالة المعلم.

وتبادل سموه الأحاديث مع الطلبة والطالبات حول تطلعاتهم الجامعية والمهنية وطموحاتهم للمرحلة المقبلة، متمنياً لهم مسيرة حافلة بالنجاح والتميز، وأن يكونوا قدوةً ملهمةً لأقرانهم ولأجيال المستقبل.

من جانبهم، أعرب الطلبة وأولياء أمورهم عن سعادتهم واعتزازهم بلقاء صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، مؤكدين أن كلمات سموه وتشجيعه تشكل حافزاً لهم لمواصلة مسيرتهم التعليمية، وتحقيق طموحاتهم، والإسهام في خدمة وطنهم.