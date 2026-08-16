«أمان» تحوّل الهاتف الذكي إلى أداة لمراقبة الرضّع

طوّر فريق طلابي من جامعة أبوظبي منصة أمان «Amaan»، وهي نظام يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحويل الهاتف الذكي إلى أداة لمراقبة الرضّع دون الحاجة إلى أجهزة استشعار قابلة للارتداء أو معدات متخصصة، بهدف مساعدة الوالدين على فهم احتياجات أطفالهما واكتشاف المؤشرات المبكرة لبعض المشكلات الصحية والنمائية.

وأوضح فريق الطلبة، أحمد زهير وعمر شعبان ومحمود أخرس، أن فكرة المشروع جاءت استناداً إلى استطلاع شمل 302 من الآباء والأمهات ومقدمي الرعاية، وأظهر أن 61.3% يعتمدون على الفحوص اليدوية للاطمئنان إلى سلامة الطفل، في حين يشعر 69.5% بالتوتر عند صعوبة فهم احتياجاته، واعتبر 47% أن البكاء أصعب الإشارات تفسيراً.

وأشاروا إلى أن التطبيق متوفر بالعربية والإنجليزية، ويتيح تسجيل بكاء الطفل أو تصويره، لتحليل أنماط البكاء وتقدير احتياجاته، إلى جانب تحليل صور البشرة لرصد مؤشرات محتملة لليرقان وبعض الحالات الجلدية. كما يستخدم مقاطع الفيديو لتقدير معدل ضربات القلب والتنفس.

ولفتوا إلى أن المنصة لا تهدف إلى استبدال التشخيص أو الرعاية الطبية، بل إلى تعزيز المتابعة المنزلية.

وحصل المشروع على المركز الأول في مسابقتين للبحث والابتكار في جامعتي أبوظبي وميدلسكس.