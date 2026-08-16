الإمارات تطرح 5 أولويات لتعزيز التعاون التعليمي بين دول «بريكس»

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في الاجتماع الثالث عشر لوزراء التعليم في دول مجموعة «بريكس»، الذي عُقد في الهند أخيراً، حيث طرحت قائمة من الأولويات، الرامية لتعزيز التعاون التعليمي بين دول المجموعة.

وطرح وفد الإمارات خلال الاجتماع خمس أولويات، شملت تطوير الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة والتعلم التأسيسي، وإعداد المتعلمين لاقتصاد المستقبل، وتسريع الابتكار والاستخدام المسؤول للتقنيات الناشئة، وتعزيز التعاون في مجال الاعتراف بالمؤهلات، والاستثمار في التميز المؤسسي وتطوير القيادات الأكاديمية. وتناول الوفد جهود دولة الإمارات لتطوير الخدمات، ومنها منجزات برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، وأثره في تحسين خدمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تم إلغاء أكثر من 400 إجراء، وتقليص أكثر من 200 حقل في نماذج الخدمات، والاستغناء عن أكثر من 180 مستنداً داعماً، بما يسهم في تبسيط رحلة المتعامل وتوفير خدمات أكثر سرعة وسلاسة للطلبة ومؤسسات التعليم العالي.

كما استعرض الوفد تجربة الدولة في تطوير منظومة الاعتراف بالشهادات الجامعية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي المعتمدة خارج الدولة، بما يعزز كفاءة الإجراءات مع الحفاظ على معايير الجودة، مشدداً على أهمية الاستثمار في تطوير القيادات الأكاديمية وتعزيز الحوكمة والتميز المؤسسي، وتوسيع الشراكات بين مؤسسات التعليم العالي والقطاعات الاقتصادية والحكومية، بما يعزز البحث والابتكار، ويرفع جاهزية الخريجين، ويربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل الفعلية.