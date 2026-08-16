سؤال وجواب

تساءل طلبة: هل توجد مؤسسات تعليمية تغطي رسومها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؟ وما الجهة المختصة بإصدار قرارات القبول والرفض لطلبات الالتحاق؟

أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأنها توفر بعثات دراسية للطلبة المواطنين المؤهلين لاستكمال دراستهم في الخارج.

أما بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، فتُحدد كل مؤسسة تعليمية آلية الدعم المالي أو تغطية الرسوم الدراسية وفقاً لسياساتها.

وقد تقدم الجامعات منحاً دراسية، أو برامج مساعدات مالية، للطلبة المستوفين لشروط القبول. وأشارت إلى أنه يقع على عاتق مؤسسات التعليم العالي مسؤولية إصدار قرارات القبول، بعد مراجعة الطلبات المقدمة، وتقييم مدى استيفائها الشروط والمعايير التي تحددها.