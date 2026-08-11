مدارس خاصة تطلق حملات رقمية على «التواصل» لاستقطاب الطلبة

انطلق سباق الإعلانات بين المدارس الخاصة لاستقطاب الطلبة قبل قرع جرس بداية العام الدراسي الجديد، في منافسة تجاوزت إعلان «فتح باب التسجيل» إلى حملات تسويقية مكثفة، توظف الخصومات والوعود الأكاديمية والرسائل العاطفية والمنصات الرقمية للتأثير في خيارات أولياء الأمور، وحسم قرار التسجيل.

ورصدت «الإمارات اليوم» حملات دعائية، عبر المواقع الرسمية للمدارس ومنصات التواصل الاجتماعي، تضمنت خصومات على الرسوم تصل إلى 25%، وتخفيضات على النقل المدرسي، وجولات تعريفية، إلى جانب رسائل تروّج لـ«المستقبل» و«التميز» و«القيادة» و«التعليم الدولي»، في سوق تعليمية تتسع فيها الخيارات وتشتد فيها المنافسة على الطلبة.

وأكد أولياء أمور لـ«الإمارات اليوم»، أن الإعلان والعروض لا يحسمان التسجيل، إذ تبقى جودة التعليم والرسوم والسمعة والبيئة المدرسية عوامل أكثر تأثيراً، بينما شدد مديرو مدارس على أن المنافسة لم تعد «سباق أسعار»، بل معركة على جودة التجربة التعليمية وكفاءة المعلمين وقوة البرامج والقيمة الحقيقية التي تقدمها المدرسة للطالب.

وتفصيلاً، رصدت «الإمارات اليوم» عينة تضم أكثر من 15 حملة إعلانية لمدارس ومؤسسات تعليمية خاصة، عبر منصات التواصل والمواقع الرسمية، تستهدف التسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027، وكشفت تحولاً واضحاً في أدوات الاستقطاب، إذ راوحت الرسائل بين الخصومات والجولات المدرسية، وإبراز الخبرة والسمعة الأكاديمية، والترويج للمناهج البريطانية والأميركية والدولية، وصولاً إلى التعليم الشخصي والافتراضي ومهارات المستقبل، كما برزت عبارات مباشرة مثل «سجل الآن» و«قدم الآن» و«احجز جولة»، في انتقال بالإعلان من مجرد التعريف بالمدرسة إلى تحويل المشاهدة إلى استفسار ثم زيارة وصولاً إلى التسجيل.

الفوز بقرار ولي الأمر

والتقت الحملات عند هدف واحد: الفوز بقرار ولي الأمر، حيث قدمت مدارس خصومات تصل إلى 25%، وقدمت أخرى تخفيضاً بنسبة 10% على النقل وفق الشروط المعلنة، وراهنت مؤسسات أخرى على الجودة والسمعة والمناهج الدولية، والبيئة التعليمية ومستقبل الطالب، بينما برزت الجولات المدرسية والتعليم الافتراضي كأدوات إضافية للاستقطاب.

وقال ولي الأمر محمد طه إن إعلانات المدارس التي تتكثف قبيل بدء الدراسة، تساعد على التعرف إلى خيارات لم تكن مطروحة سابقاً، خصوصاً عندما تتضمن معلومات عن المناهج والرسوم والمرافق والخدمات، إلا أنها تبقى نقطة بداية للبحث وليست نهاية القرار.

وأوضح أن الإعلان الجيد قد يدفع ولي الأمر إلى البحث عن المدرسة أو زيارتها، لكن التسجيل يحتاج إلى مقارنة فعلية بين جودة التعليم والتقييم والرسوم والموقع والخدمات.

ما وراء الإعلان

أما ولي الأمر عادل شحاتة فرأى أن كثافة الحملات تجعل المقارنة أكثر تعقيداً، خصوصاً مع تشابه مفردات «التميز» و«الابتكار» و«المستقبل» في عدد كبير من الإعلانات.

وأكد أن الأسرة تحتاج إلى تجاوز الصورة التسويقية والسؤال عن مستوى المدرسة، وكفاءة المعلمين وأعداد الطلبة في الصفوف والرسوم الفعلية، والنقل وآليات التواصل والدعم الأكاديمي.

ورأت ولية الأمر علياء حمدان أن الخصومات والعروض المالية تجذب اهتمام الأسر، خصوصاً مع تعدد النفقات المصاحبة للعام الدراسي من رسوم ونقل وزي وكتب وأنشطة، لكنها شددت على ضرورة ألا يتحول الخصم إلى العامل الأول في اختيار المدرسة.

وقالت إن العرض المالي قد يدفع الأسرة إلى الاستفسار والمقارنة، لكن جودة المدرسة والمعلمين والبيئة التعليمية ومدى ملاءمتها للطفل تبقى عوامل أكثر استدامة، لافتة إلى أن «الخصم يستمر فترة محدودة، بينما قد يبقى الطالب في المدرسة سنوات».

وأكدت ولية الأمر سارة محيي الدين أهمية الجولات المدرسية التي تروج لها بعض الحملات، معتبرة أنها تمنح الأسرة فرصة لمقارنة الصورة المقدمة رقمياً بالواقع الفعلي.

وقالت إن زيارة المدرسة تتيح مشاهدة الصفوف والمرافق والتعرف إلى البيئة التعليمية، وطرح الأسئلة المتعلقة بالرسوم والمنهج، وأعداد الطلبة والخدمات، معتبرة أن الجولة قد تكون أكثر تأثيراً من عشرات الإعلانات.

جودة التجربة

وفي المقابل، أكد مديرو مدارس أن اتساع الخيارات وسهولة المقارنة الرقمية غيّرا قواعد المنافسة، إذ لم تعد المدارس تسوّق «مقعداً دراسياً»، بقدر ما تقدم للأسر صورة متكاملة عن مستقبل أبنائها وتجربتهم التعليمية.

وقال مدير إحدى المدارس الخاصة، خالد عبدالحميد، إن المنافسة تجاوزت البرامج الأكاديمية والرسوم إلى كيفية تقديم المدرسة نفسها للأسر، موضحاً أن الحملات الرقمية تنجح في جذب الانتباه والتعريف بالمناهج والمرافق والخدمات، لكن جودة التجربة الفعلية تبقى العامل الحاسم في بناء علاقة مستدامة مع الأسرة، لافتاً إلى أن «المنافسة قد تبدأ على الشاشة، لكن الفصل الدراسي هو الاختبار الحقيقي».

وذكرت مديرة إحدى المدارس الخاصة، سارة طارق، أن المنافسة لا يمكن اختزالها في الخصومات، إذ يدخل في قرار الأسرة، المنهج وجودة التدريس وكفاءة المعلمين والبيئة المدرسية، والموقع والنقل والأنشطة والتواصل، مشيرة إلى أن «الخصم قد يجذب الاستفسار، لكن جودة التجربة تحسم الاستمرار».

من جانبها، قالت التربوية، ريهام قباني، إن ولي الأمر أصبح أكثر وعياً وتدقيقاً، ولم يعد إعلان «فتح باب التسجيل» كافياً لإقناعه، إذ يبحث عن صورة متكاملة تشمل المنهج والمعلمين والبيئة المدرسية، والأنشطة والدعم وفرص تنمية مهارات الطالب، وأكدت أن قوة الرسالة التسويقية تكمن في صدقيتها وقدرتها على عكس الواقع، لأن الأسرة لم تعد تبحث عن «شعار جذاب»، بل عن تجربة تعليمية حقيقية يعيشها طفلها.

تغير في طبيعة المنافسة

وترى المستشارة التربوية والأسرية، أميمة حسين، أن تصاعد الحملات قبيل بدء العام الدراسي يعكس تغيراً في طبيعة المنافسة داخل سوق التعليم الخاص، إذ لم يعد امتلاك برنامج أكاديمي جيد كافياً وحده، وإنما أصبحت قدرة المدرسة على إيصال قيمتها التعليمية إلى الأسرة عنصراً أساسياً وسط تعدد الخيارات.

وأوضحت أن التسويق الحديث يستهدف ما يعرف بـ«رحلة قرار ولي الأمر» التي تبدأ بمشاهدة الإعلان، ثم البحث والمقارنة والاستفسار وزيارة المدرسة، وصولاً إلى التسجيل، لذلك تجمع الحملات بين الصور والفيديو والرسائل العاطفية والعروض والجولات، وأزرار التواصل المباشر، وأشارت إلى أن كثافة استخدام مفردات «المستقبل» و«التميز» و«القيادة» ليست منفصلة عن طبيعة القرار التعليمي، فولي الأمر لا يبحث عن مقعد لطفله فقط، وإنما عن المؤسسة التي يعتقد أنها تمنحه فرصاً أفضل مستقبلاً، مؤكدة أن الربط بين حجم الإعلان ونسب الإشغال يتطلب بيانات فعلية ولا يمكن استنتاجه من كثافة الحملات وحدها.

واعتبرت الجولات المدرسية محطة حاسمة تنقل الأسرة من «الصورة الرقمية» إلى اختبار الواقع، مشددة على أن نجاح الحملة لا يقاس بالمشاهدات والتفاعلات، بل بقدرتها على تحويل الاهتمام إلى استفسارات وزيارات تنتهي بتسجيلات فعلية.

تحت الرقابة

تخضع الحملات الإعلانية للمدارس الخاصة لضوابط تنظيمية، إذ تشترط هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي الحصول على موافقة مسبقة على المواد الإعلانية والتسويقية قبل نشرها أو توزيعها، كما تخضع خصومات الرسوم لمسار اعتماد رسمي يتطلب تحديد سياسة الخصم ومعاييره، وتكون الموافقة سارية للعام الأكاديمي المعني.

وتضع هذه الضوابط المنافسة داخل إطار يوازن بين حرية التسويق وحماية الأسر، ما يستدعي من أولياء الأمور التدقيق في شروط الخصومات والفئات والرسوم التي تشملها ومدة سريانها، خصوصاً أن المنافسة هذا العام تأتي في ظل عدم زيادة رسوم المدارس الخاصة في دبي للعام الأكاديمي 2026-2027.

وفي الشارقة، تخضع الإعلانات التعليمية بدورها لضوابط هيئة الشارقة للتعليم الخاص، بما يعزز مسؤولية المدارس عن دقة ووضوح ما تقدمه من عروض ورسائل تسويقية.

منصات التواصل

أوضح رصد لـ«الإمارات اليوم» تحوُّل منصات التواصل الاجتماعي إلى ساحة رئيسة للمنافسة في موسم التسجيل، إذ لم تعد الأسر مضطرة إلى البحث عن المدارس منفردة، بعدما باتت الحملات الإعلانية تصل مباشرة إلى هواتف أولياء الأمور، محمّلة بالعروض والمناهج والبرامج والمزايا التعليمية، في سباق رقمي للتأثير في قرار اختيار المدرسة، وانتقلت المنصات بذلك من مجرد نافذة لنشر الأنشطة والفعاليات إلى واجهة تسويقية لاستقطاب الطلبة، وبناء العلامة التعليمية، لتتسع دائرة المنافسة من المدارس الواقعة في النطاق الجغرافي نفسه، إلى كل مؤسسة تعليمية قادرة على الوصول رقمياً إلى الأسرة وإقناعها بعرضها التعليمي.