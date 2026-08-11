مرصد ذكي لقياس أداء الجامعات

أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي «مرصد مؤشرات مؤسسات التعليم العالي»، وهو منصة إلكترونية وطنية موحدة ومعززة بالذكاء الاصطناعي، تتيح للمؤسسات متابعة أدائها وقياس جودة بياناتها وإجراء المقارنات المرجعية، بما يدعم اتخاذ القرارات المبنية على بيانات حديثة وموثوقة.

ويوفر المرصد لوحات معلومات تفاعلية تمكن مؤسسات التعليم العالي من متابعة نتائجها وفق إطار التقييم القائم على المخرجات، وتحديد جوانب القوة وفرص التحسين، ومقارنة أدائها بالمتوسط الوطني، بما يعزز التخطيط المؤسسي ويرسخ ثقافة التحسين المستمر.