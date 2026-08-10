معزز بالذكاء الاصطناعي.. «التعليم العالي» تطلق مرصداً ذكياً لقياس أداء الجامعات

أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، "مرصد مؤشرات مؤسسات التعليم العالي"، وهو منصة إلكترونية وطنية موحدة ومعززة بالذكاء الاصطناعي، تتيح للمؤسسات متابعة أدائها وقياس جودة بياناتها وإجراء المقارنات المرجعية، بما يدعم اتخاذ القرارات المبنية على بيانات حديثة وموثوقة.

ويوفر المرصد لوحات معلومات تفاعلية تمكن مؤسسات التعليم العالي من متابعة نتائجها وفق إطار التقييم القائم على المخرجات، وتحديد جوانب القوة وفرص التحسين، ومقارنة أدائها بالمتوسط الوطني، بما يعزز التخطيط المؤسسي ويرسخ ثقافة التحسين المستمر.

وقال وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، إن المرصد يمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة الأداء المؤسسي، إذ يوفر رؤية شاملة ومحدثة تساعد المؤسسات على الانتقال من متابعة النتائج إلى إدارة الأداء وتطويره بصورة استباقية تستند إلى تحليلات البيانات.

وأضاف الشعيبي أن: "توظيف الذكاء الاصطناعي يسهم في تسهيل الوصول إلى المؤشرات وفهمها والاستفادة منها في التخطيط واتخاذ القرار والارتقاء بجودة المخرجات".

وبالتزامن مع إطلاق المرصد، نظمت الوزارة ورشتين تعريفيتين بمشاركة 370 من القيادات الأكاديمية والإدارية ومسؤولي الجودة والأداء والبيانات والتحول الرقمي.

ويأتي المرصد ضمن جهود الوزارة لتطوير منظومة وطنية متكاملة لإدارة وتحليل بيانات التعليم العالي وتعزيز جودة المخرجات الأكاديمية ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل والأولويات الوطنية.