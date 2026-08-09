5 طلبة يبتكرون نظاماً لإدارة الطعام المنزلي.. يحوّل الفائض إلى تربة

ابتكر خمسة طلبة من مؤسسة بوليتكنيك أبوظبي للتعليم العالي، نظاماً ذكياً لإدارة الأغذية في المنزل «YESCOMPOST» يساعد على تخطيط واحتساب واستخدام المواد الغذائية والمشتريات بكفاءة، إضافة إلى حاوية سماد ذكية متصلة بإنترنت الأشياء، تعمل على تحويل مخلفات الطعام إلى تربة صالحة للاستخدام في الزراعة المنزلية، وفازوا به في مسابقة جائزة جيمس دايسون.

وأكد الطلبة، عبدالرحمن الشامسي وحميد اليماحي ومهرة الرميثي وفاطمة المريخي وحمدان الشحي، أن النظام يسهم في دعم مفهوم الاقتصاد الدائري من خلال تحويل مخلفات الطعام إلى مورد مفيد يمكن الاستفادة منه في إنتاج التربة ودعم الزراعة المنزلية.

وأشاروا إلى أن YesCompost يقوم بمهمتين رئيستين، الأولى: الوقاية من هدر الطعام من خلال تطبيق ذكي يساعد على تخطيط وإدارة المشتريات ويضم مجموعة من الخصائص، منها مسح الباركود لإضافة المنتجات وإدارتها بسهولة. ويركز المكوّن الثاني على الحد من أثر مخلفات الطعام من خلال حاوية سماد آمنة، تعمل على تحويلها إلى تربة صحية صالحة للزراعة المنزلية.

وتعتمد آلية الجهاز على طحن مخلفات الطعام بحركة دورانية مع خلطها تلقائياً، ما يساعد على تسريع تحويلها إلى سماد، وعند اكتمال عملية التحويل، يقوم الجهاز بإرسال إشعار للمستخدم.