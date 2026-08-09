الجامعات الإماراتية تواصل صعودها في أبرز التصنيفات العالمية

واصلت الجامعات الإماراتية ترسيخ حضورها على الساحة الأكاديمية العالمية، محققة نتائج متقدمة في أبرز التصنيفات الدولية والإقليمية للجامعات، بما يعكس التطور المتواصل لمنظومة التعليم العالي في الدولة، وارتفاع تنافسية مؤسساتها الأكاديمية والبحثية.

وأظهرت نتائج أحدث التصنيفات حضوراً إماراتياً لافتاً ضمن قوائم أفضل الجامعات عالمياً وآسيوياً، لتؤكد مكانة الدولة كوجهة تعليمية وبحثية رائدة، وما تتمتع به جامعاتها من قدرات أكاديمية وبحثية تعزز حضورها في المحافل الدولية.

وتفصيلاً، حلّت 12 جامعة إماراتية بين أفضل 1000 جامعة على مستوى العالم، حسب تصنيف «كيو إس»، حيث احتلت جامعة خليفة المركز147، تلتها في الترتيب جامعة الإمارات العربية المتحدة في المركز 217، والجامعة الأميركية في الشارقة 258، وجامعة الشارقة 283، وجامعة أبوظبي 348، وجامعة عجمان 397، وجامعة زايد 588، وجامعة العين 559، والجامعة الأميركية في رأس الخيمة 608، والجامعة الكندية في دبي 616، والجامعة الأميركية في دبي 620، وجامعة دبي في قائمة من 781 إلى 790.

وحلت ثماني جامعات إماراتية ضمن أفضل 600 جامعة على مستوى العالم طبقاً لتصنيف مؤسسة تايمز، وتبوأت جامعات أبوظبي وخليفة والإمارات العربية المتحدة، المركز الأول بين جامعات الدولة، حيث حلت في قائمة الجامعات المصنفة بين 201 و250 في الترتيب العالمي، تلتها جامعة الشارقة في المركز الرابع، حيث جاءت في قائمة الجامعات الواقعة بين 301 و350، وجامعات عجمان والعين وجامعة زايد في المركز الخامس، حيث حلت ما بين 401 و500، فيما جاءت الجامعة الأميركية بالشارقة في المركز الثامن على مستوى الدولة، وحلت في قائمة الجامعات المصنفة بين 501 و600 على مستوى العالم.

وحققت الجامعات الإماراتية حضوراً لافتاً في تصنيف «يو إس نيوز آند وورلد ريبورت» لأفضل الجامعات العالمية لعام 2026، بمشاركة سبع جامعات إماراتية ضمن قائمة ضمت 2250 جامعة من 105 دول، وتصدرت جامعة الشارقة الجامعات الإماراتية بحلولها في المرتبة 247 عالمياً، تلتها جامعة الإمارات في المركز 285، ثم جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا في المرتبة 340، وجاءت جامعة أبوظبي في المركز 673 عالمياً، تلتها جامعة عجمان في المرتبة 783، ثم جامعة زايد في المركز 849، فيما حلت الجامعة الأميركية في الشارقة في المرتبة 894 عالمياً.

وفي تصنيف شنغهاي الأخير لأفضل 1000 جامعة عالمياً، استمرت الدولة في تعزيز ريادتها العالمية في قطاع التعليم العالي، حيث جاءت أربع جامعات إماراتية ضمن التصنيف، هي: جامعة خليفة في المراكز الواقعة بين 601 - 600، وجامعة الإمارات في المركز 701 - 800، وجامعة نيويورك أبوظبي في المركز من 801 إلى 900، إضافة إلى جامعة الشارقة في المراكز الواقعة بين 901 – 1000.

وعلى المستوى الإقليمي، حلت ثماني جامعات إماراتية ضمن أفضل 150 جامعة في آسيا، حسب أحدث تصنيف لمؤسسة «تايمز» للتعليم العالي للجامعات الآسيوية، وتبوأت جامعة الإمارات المركز 55، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا 57، وجامعة أبوظبي 91، وجامعة الشارقة 97، فيما حلت جامعة العين في المرتبة 134، وجامعة زايد في المرتبة 140، وجامعة عجمان في المرتبة 141، والجامعة الأميركية بالشارقة في المرتبة 143.