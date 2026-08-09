سؤال وجواب

أفاد طلبة أنهوا الثانوية هذا العام بأنهم لم يتلقوا عرض قبول جامعي، وسألوا عن سبب التأخير.

ذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عروض القبول تصدر من الجامعات المرغوبة الدراسة فيها، في أوقات مختلفة، وفقاً للجدول الزمني للقبول الخاص بكل مؤسسة تعليمية.

وقالت الوزارة في ردها، إنه في حال عدم تلقي الطالب عرض قبول، فقد يكون السبب أن الطلب الذي قدمه للجامعة لايزال قيد المراجعة لدى اللجنة المختصة في المؤسسة التعليمية، أو أن بعض المؤسسات التعليمية تتطلب إجراء تقييمات إضافية، أو مقابلات مع الطلبة قبل اتخاذ قرار القبول، داعية إلى التأكد من اكتمال الطلب، ومن عدم وجود أي مستندات معلقة أو مطلوبة، إضافة إلى متابعة بوابة الطالب بشكل مستمر للاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بحالة الطلب.