15 بعثة لطلبة عجمان تربط التخصصات باحتياجات سوق العمل

وقّعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اتفاقية تعاون استراتيجي مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان، بهدف دعم برنامج الابتعاث للطلبة الإماراتيين، من خلال توفير مسارات تعليمية ومهنية متكاملة، تسهم في إعداد كفاءات وطنية مؤهلة تقود القطاعات ذات الأولوية، وتدعم مستهدفات التنمية المستدامة في الإمارة.

وستخصص الوزارة في السنة الأولى 15 بعثة، بحد أقصى، للطلبة الجدد والمستمرين لمصلحة الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان، على أن يتم الاتفاق على عدد المبتعثين في السنوات المقبلة، كما ستتعاون الوزارة مع الأمانة في تحديد التخصصات ذات الأولوية، بما يتوافق مع احتياجات الإمارة، واختيار أفضل الوجهات للابتعاث، واعتماد معايير اختيار الطلبة، والإشراف على إدارة برنامج الابتعاث، ومتابعة تقدم الطلبة أكاديمياً.

كما ستعمل الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان على دعم الطلبة المبتعثين، من خلال الإرشاد المهني، والتخطيط للمسارات الوظيفية، وتوفير فرص التدريب العملي، بما يسهم في تعزيز جاهزيتهم للانتقال إلى سوق العمل بعد التخرج، ويضمن مواءمة مخرجات الابتعاث مع احتياجات التنمية في الإمارة.

وتعد هذه الاتفاقية امتداداً لسلسلة الشراكات الاستراتيجية التي أبرمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع عدد من الجهات الوطنية، في إطار بناء منظومة ابتعاث وطنية قائمة على التكامل بين التعليم العالي واحتياجات التنمية وسوق العمل، كما تجسد أحد التطبيقات العملية لمنظومة الابتعاث الوطنية المحدثة التي اعتمدها مجلس الوزراء أخيراً لتعزيز مواءمة الابتعاث مع الأولويات الوطنية واحتياجات القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.