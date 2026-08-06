طلبة برنامج "سفراؤنا" يخوضون تجربة تعليمية متكاملة في روسيا الاتحادية

خاض طلبة وزارة التربية والتعليم المشاركون في برنامج «سفراؤنا» الدولي 2026 تجربة تعليمية وثقافية متكاملة في روسيا الاتحادية، جمعت بين الدراسة الأكاديمية والتطبيقات العملية واستكشاف المعالم العلمية والتاريخية والمجتمعية، مما أسهم في توسيع مداركهم المعرفية، والتفاعل مع بيئة تعليمية دولية متنوعة.

وعلى مدار 14 يوماً، شارك الطلبة في برنامج أكاديمي متخصص استضافته جامعة لومونوسوف موسكو الحكومية، إحدى أعرق الجامعات الروسية، وتضمن جلسات تعليمية في الذكاء الاصطناعي والفنون والرياضة والاستدامة وإعادة التدوير، إلى جانب أنشطة تطبيقية ومشاريع جماعية أتاحت لهم تحويل المعارف النظرية إلى حلول وأفكار قابلة للتطبيق.

ولم تقتصر التجربة على قاعات الدراسة، بل شملت زيارات ميدانية إلى متحف "أتوم" (ATOM) وعدد من المعالم التاريخية والثقافية في موسكو، من بينها قصر الكرملين والساحة الحمراء وحديقة زاريادي (Zaryadye Park) ومجمع إزمايلوفو (Izmailovo) الترفيهي والثقافي، ما مكّن الطلبة من التعرف عن قرب على تاريخ روسيا، وثقافتها، ومؤسساتها العلمية والمجتمعية.

وأسهمت الأنشطة التفاعلية والترفيهية والزيارات المجتمعية في تعزيز استقلالية الطلبة وقدرتهم على التكيف والتواصل مع ثقافات مختلفة، إلى جانب ترسيخ قيم المسؤولية والاحترام والعمل ضمن الفريق، بما جعل من البرنامج تجربة متكاملة تتجاوز حدود التعلم التقليدي.

وتجسد مشاركة الطلبة في روسيا أهداف برنامج «سفراؤنا» الدولي في إعداد جيل معتز بهويته الوطنية، منفتح على العالم، ومتمكن من مهارات المستقبل، وقادر على نقل ما اكتسبه من معارف وخبرات إلى مجتمعه المدرسي، والإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية والابتكار في دولة الإمارات.