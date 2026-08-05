بدء دوام الكوادر التربوية 24 الجاري.. والطلبة في 31 للعام الدراسي الجديد

حدد التقويم الأكاديمي للعام الدراسي 2026-2027، المعتمد من وزارة التربية والتعليم، 185 يوماً للدراسة في العام الأكاديمي الجديد للمدارس الحكومية والخاصة التي تطبق المنهاج الوزاري، حيث يبدأ دوام الهيئات التدريسية والفنية والإدارية في 24 أغسطس الجاري، بينما يبدأ للطلبة يوم 31 من الشهر ذاته.

واعتمدت الوزارة خريطة زمنية كاملة للعام الدراسي، بما يشمل مواعيد بدء الدراسة، والإجازات الرسمية والفصلية، ونهاية العام الدراسي، وعدد أسابيع الدراسة وأيام التمدرس، في إطار تنظيم العملية التعليمية وضمان استقرارها وتحقيق أعلى مستويات الجاهزية للمدارس والطلبة وأولياء الأمور.

ووفقاً للتقويم، الذي اطلعت عليه «الإمارات اليوم»، يبدأ دوام الكوادر التعليمية والفنية الإدارية يوم 24 أغسطس الجاري، بينما ينتظم الطلبة في مقاعد الدراسة في 31 من الشهر نفسه، إيذاناً بانطلاق عام دراسي يمتد على مدى 185 يوماً دراسياً فعلياً، موزعة على ثلاثة فصول دراسية.

ويستمر الفصل الدراسي الأول 13 أسبوعاً، يليه الفصل الثاني بواقع 12 أسبوعاً، ثم الفصل الثالث لمدة 12 أسبوعاً، ليبلغ إجمالي أسابيع الدراسة خلال العام 37 أسبوعاً، بما يعزز استمرارية العملية التعليمية وفق جدول زمني متوازن، وحدد التقويم بداية إجازة الشتاء للطلبة بدءاً من 14 ديسمبر 2026، بينما تبدأ إجازة الكوادر الإدارية والتعليمية في 21 ديسمبر 2026، بما يضمن استكمال جميع الأعمال الأكاديمية والإدارية قبل بدء العطلة.

وأشار التقويم إلى أن إجازة الربيع للطلبة والكوادر الإدارية والتعليمية تبدأ في الخامس من أبريل 2027، على أن تستأنف الدراسة بعد انتهاء الإجازة وفق الجدول الزمني المعتمد.

وبحسب التقويم، يختتم الطلبة عامهم الدراسي في الثاني من يوليو 2027، في حين يستمر دوام الكوادر الإدارية والتعليمية حتى 16 يوليو 2027، لاستكمال أعمال رصد النتائج وإنجاز المهام الإدارية الخاصة بنهاية العام الدراسي والاستعداد للعام الجديد.

وأكدت الوزارة أن التقويم يشتمل على 185 يوماً للتدريس موزعة على الفصول الثلاثة، بواقع 67 يوماً في الفصل الدراسي الأول، و60 يوماً في الفصل الدراسي الثاني، و58 يوماً في الفصل الدراسي الثالث.

كما يتضمن التقويم جميع العطل والإجازات الرسمية المقررة، إلى جانب إجازات الشتاء والربيع والصيف، بما يوفر رؤية زمنية واضحة للمدارس والأسر تساعد على التخطيط المسبق للبرامج التعليمية والأنشطة والارتباطات الأسرية.