185 يوماً للدراسة في العام الأكاديمي الجديد.. ودوام المعلمين يبدأ 24 أغسطس و31 للطلبة

حدد التقويم الأكاديمي للعام الدراسي 2026-2027، المعتمد من وزارة التربية والتعليم، 185 يوماً للدراسة في العام الأكاديمي الجديد، للمدارس الحكومية والخاصة التي تطبق المنهاج الوزاري، حيث يبدأ دوام الهيئات التدريسية والفنية والإدارية في 24 أغسطس الجاري، بينما يبدأ للطلبة يوم 31 من الشهر ذاته.

واعتمدت الوزارة خريطة زمنية كاملة للعام الدراسي، بما يشمل مواعيد بدء الدراسة، والإجازات الرسمية والفصلية، ونهاية العام الدراسي، وعدد أسابيع الدراسة وأيام التمدرس، في إطار تنظيم العملية التعليمية وضمان استقرارها وتحقيق أعلى مستويات الجاهزية للمدارس والطلبة وأولياء الأمور.

ووفقاً للتقويم الذي اطلعت عليه "الإمارات اليوم" يبدأ دوام الكوادر التعليمية والفنية الإدارية يوم 24 أغسطس الجاري، فيما ينتظم الطلبة في مقاعد الدراسة يوم 31 من الشهر نفسه، إيذاناً بانطلاق عام دراسي يمتد على 185 يوماً دراسياً فعلياً، موزعة على ثلاثة فصول دراسية.

ويستمر الفصل الدراسي الأول لمدة 13 أسبوعاً، يليه الفصل الثاني بواقع 12 أسبوعاً، ثم الفصل الثالث لمدة 12 أسبوعاً، ليبلغ إجمالي أسابيع الدراسة خلال العام 37 أسبوعاً، بما يعزز استمرارية العملية التعليمية وفق جدول زمني متوازن.

إجازة الشتاء في ديسمبر

وحدد التقويم بداية إجازة الشتاء للطلبة اعتباراً من 14 ديسمبر 2026، بينما تبدأ إجازة الكوادر الإدارية والتعليمية في 21 ديسمبر 2026، بما يضمن استكمال جميع الأعمال الأكاديمية والإدارية قبل بدء العطلة.

إجازة الربيع في أبريل

وأشار التقويم إلى أن إجازة الربيع للطلبة والكوادر الإدارية والتعليمية تبدأ في 5 أبريل 2027، على أن تستأنف الدراسة بعد انتهاء الإجازة وفق الجدول الزمني المعتمد.

نهاية الدراسة في يوليو

وبحسب التقويم، يختتم الطلبة عامهم الدراسي في 2 يوليو 2027، في حين يستمر دوام الكوادر الإدارية والتعليمية حتى 16 يوليو 2027، لاستكمال أعمال رصد النتائج وإنجاز المهام الإدارية الخاصة بنهاية العام الدراسي والاستعداد للعام الجديد.

185 يوماً دراسياً

وأكدت الوزارة أن التقويم يشتمل على 185 يوماً للتدريس موزعة على الفصول الثلاثة، بواقع 67 يوماً في الفصل الدراسي الأول، و60 يوماً في الفصل الدراسي الثاني، و58 يوماً في الفصل الدراسي الثالث.

عطل وإجازات رسمية

كما يتضمن التقويم جميع العطل والإجازات الرسمية المقررة، إلى جانب إجازات الشتاء والربيع والصيف، بما يوفر رؤية زمنية واضحة للمدارس والأسر تساعد على التخطيط المسبق للبرامج التعليمية والأنشطة والارتباطات الأسرية.

ويشكل التقويم الأكاديمي المرجعية الرسمية لتنظيم العام الدراسي في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تتبع المنهاج الوزاري، إذ يحدد بدقة محطات الدراسة والإجازات ومواعيد انتهاء الفصول الدراسية، بما يسهم في تعزيز الانضباط الأكاديمي واستقرار العملية التعليمية، ورفع كفاءة التخطيط المدرسي طوال العام الدراسي.