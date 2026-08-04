«التربية»: الانتقال بين المسارات التعليمية خلال أول أسبوعين من بداية العام الدراسي

وضعت وزارة التربية والتعليم ضوابط وإجراءات جديدة لتنظيم انتقال الطلبة بين المسارات التعليمية خلال العام الأكاديمي 2026-2027، محددة إطاراً زمنياً لا يتجاوز أول أسبوعين من بداية العام الدراسي، لاستكمال جميع إجراءات الانتقال، بما يضمن توجيه الطلبة إلى المسار الأكثر ملاءمة لقدراتهم الأكاديمية، والحفاظ على جودة مخرجات التعليم واستقرار العملية التعليمية، وتأتي هذه الإجراءات ضمن منظومة تنظيمية تحدد شروط الأهلية، وآليات التنفيذ، والأدوار والمسؤوليات، بما يُعزّز اتخاذ القرار الأكاديمي، وفق أسس واضحة ومدروسة.

وأكدت الوزارة، عبر دليل الخطة الدراسية للعام الأكاديمي الجديد 2026-2027، الذي اطلعت عليه «الإمارات اليوم»، أن الانتقال بين المسارات لا يُعدّ مجرد إجراء إداري، وإنما قرار أكاديمي يخضع لمعايير محددة، تبدأ بتقييم أهلية الطالب، وتقديم الإرشاد الأكاديمي له ولولي أمره، ثم استيفاء شروط القبول، واستكمال الموافقات الرسمية، تعقبها متابعة مستمرة لأداء الطالب بعد انتقاله، لضمان نجاحه في المسار الجديد، كما شددت على ضرورة مطابقة الطالب لمعايير القبول المعتمدة لكل مسار، مع التزام المدارس بتوفير الدعم الأكاديمي والإرشادي اللازم خلال جميع مراحل الانتقال.

ووفق الآلية المعتمدة، تمر عملية الانتقال بخمس مراحل رئيسة، تشمل تحديد الطلبة الراغبين أو المستهدفين بالانتقال، وإبلاغ الطلبة وأولياء الأمور بالشروط والضوابط، ثم استقبال طلبات الانتقال، واستكمال الوثائق والموافقات من جميع الأطراف المعنية، وصولاً إلى متابعة الأداء الأكاديمي للطالب بعد انتقاله، لضمان استمراره في تحقيق متطلبات المسار الجديد.

وفي ما يتعلق بالانتقال إلى المسار العام، أوضحت الوزارة أن طلبة المسار المتقدم يمكنهم الانتقال اختيارياً من الصف الثامن المتقدم إلى الصف التاسع العام، ومن الصف الـ11 المتقدم إلى الصف الـ12 العام، شريطة استيفاء متطلبات القبول، كما يسمح بنقل الطالب الراسب من الصف التاسع المتقدم إلى الصف التاسع العام، أو من الصف الـ12 المتقدم إلى الصف الـ12 العام، وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة، في حين لا يسمح لطلبة المسار التطبيقي بالانتقال إلى المسار العام.

أما الانتقال من المسار العام إلى المسار المتقدم، فقد حددته الوزارة بالحالات التي تشمل انتقال طلبة الصف الثامن العام إلى الصف التاسع المتقدم، وطلبة الصف التاسع العام إلى الصف الـ10 المتقدم، على أن يحقق الطالب 80% على الأقل في مواد اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم في نهاية العام الدراسي السابق، وفي المقابل لا يسمح لطلبة الصفين الـ10 والـ11 في المسار العام بالانتقال إلى الصفين الـ11 والـ12 في المسار المتقدم، لعدم استيفائهم المتطلبات العلمية اللازمة لذلك.

وشددت الوزارة على أن قرار الانتقال يجب أن يسبقه نقاش بين الطالب وولي أمره والمرشد الأكاديمي وإدارة المدرسة، مع توضيح جميع الآثار الأكاديمية المترتبة عليه، مؤكدة أن نجاح الانتقال يعتمد على الشراكة بين المدرسة والأسرة، والمتابعة الأكاديمية المستمرة للطالب بعد انتقاله، لضمان اندماجه وتحقيقه الأداء المتوقع في المسار التعليمي الجديد.