طالب يبتكر جهاز تعقيم ذكياً للقضاء على الجراثيم والفيروسات

ابتكر الطالب في معهد بيرلا للتكنولوجيا والعلوم، بيلاني – دبي، سارثاك سيثي، جهاز تعقيم ذكياً، محمولاً، يستخدم الأشعة فوق البنفسجية لتعقيم الأسطح دون الحاجة إلى استخدام أي أحماض أو سوائل أو مبيضات.

ويتكون الجهاز من مصباح ولوحة تحكم إلكترونية، وعند إرسال أمر التشغيل من خلال تطبيق الهاتف المحمول، تتحكم لوحة التحكم في تشغيل مصباح UV-C لمدة الزمن المحددة في التطبيق. وتُلحق هذه الأشعة فوق البنفسجية الضرر بالحمض النووي لمعظم أنواع البكتيريا والفيروسات، ما يؤدي إلى القضاء عليها. ويهدف الجهاز إلى إتاحة هذه التقنية المتقدمة للمستخدمين في حياتهم اليومية.

وهو يتميز بكونه تفاعلياً وسهل الاستخدام مقارنة بأجهزة التعقيم الموجودة في السوق، والتي غالباً ما تكون كبيرة الحجم ومعقدة التشغيل، كما يتيح التطبيق الذكي للمستخدم اختيار الأشياء التي يرغب في تعقيمها، ويقوم التطبيق تلقائياً بحساب مدة التعقيم المطلوبة اعتماداً على مساحة الجسم المراد تطهيره.

وحصل الابتكار على المركز الثاني في مسابقة تحدي الابتكار لمكافحة كوفيد-19 من T-Hub، والمركز الأول لمسابقة Jaguar Think Tank لريادة الأعمال بين الجامعات، والمركز الثالث لمسابقة Involve لريادة الأعمال والمسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) بين الجامعات، ووصل إلى قائمة أفضل أربعة متأهلين للتصفيات النهائية لمسابقة TiE Dubai لريادة الأعمال الجامعية للشباب.