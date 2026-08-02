سؤال وجواب

تساءل طلبة: ما إدارة دعم طلبة التعليم العالي «HESSD» وما الخدمات التي تقدمها؟

أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن إدارة «HESSD»، (المعروفة سابقاً باسم مكتب القبول والتسجيل NAPO)، منصة موحدة للتقديم تتيح لمواطني دولة الإمارات وأبناء المواطنات التقديم إلى برامج البكالوريوس في مؤسسات التعليم العالي المشاركة على مستوى الدولة، كما تدعم المنصة فرص الابتعاث للدراسة خارج الدولة، المتاحة حصرياً للطلبة المواطنين.

ومن خلال منصة واحدة، يمكن استعراض خيارات الدراسة المتاحة في مختلف مؤسسات التعليم العالي، وتقديم طلبات الالتحاق، واستلام عروض القبول، إضافة إلى متابعة حالة الطلب منذ تقديمه حتى صدور القرار النهائي، مشيرة إلى أن إدارة دعم طلبة التعليم العالي تهدف إلى تبسيط وتعزيز رحلة قبول الطلبة لمواصلة تعليمهم العالي.