1000 بحث و7 برامج تقود مسيرة الذكاء الاصطناعي في جامعة الإمارات

تستثمر جامعة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز مكانتها مركزاً وطنياً للابتكار والاقتصاد الرقمي، عبر نشر أكثر من 1000 بحث علمي، واعتماد الذكاء الاصطناعي متطلباً جامعياً، ومنظومة أكاديمية تضم آلاف الدارسين في التخصصات الرقمية.

وتعتمد الجامعة نهجاً مؤسسياً شاملاً يدمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، والبحث العلمي، والعمليات المؤسسية، وخدمة المجتمع، بما يسهم في تطوير حلول مبتكرة للتحديات الوطنية والعالمية، وإعداد كفاءات وطنية تمتلك المهارات والمعارف اللازمة لقيادة الاقتصاد الرقمي وصناعة المستقبل.

وقال الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في الجامعة الدكتور فكري خرباش: «نعمل من خلال أجندة الذكاء الاصطناعي 2025–2031 على بناء منظومة متكاملة توظف التقنيات المتقدمة في التعليم والبحث العلمي والعمليات المؤسسية وخدمة المجتمع».

وتركز الجامعة على إعداد كفاءات وطنية قادرة على قيادة التحول الرقمي، وتعزيز الابتكار، وتطوير حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي تدعم الأولويات الوطنية وتسهم في ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للاقتصاد القائم على المعرفة.

وأكدت الجامعة اعتمادها الذكاء الاصطناعي متطلباً جامعياً للطلبة ابتداءً من العام الأكاديمي 2025/2026، ليصبح الإلمام بأساسيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته جزءاً من التجربة التعليمية لخريجي الجامع.

وكشفت عن نشر باحثيها أكثر من 1000 بحث علمي خلال السنوات الخمس الماضية، في مجالات الذكاء الاصطناعي ضمن قاعدة بيانات Scopus، شملت تطبيقات متقدمة في الرعاية الصحية، والهندسة، والاستدامة البيئية، والتعليم، والعلوم الاجتماعية، إلى جانب أبحاث في التعلم الآلي، والرؤية الحاسوبية، وتحليل البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي التفسيري، والأنظمة الذكية الداعمة لاتخاذ القرار. كما تنفذ الجامعة مشاريع بحثية توظف الذكاء الاصطناعي في مجالات متعددة، من بينها التنبؤ بالأمطار، وإدارة الموارد المائية، وتشخيص الأمراض.

وأشارت الجامعة إلى أنها تقدم خمسة برامج أكاديمية على مستوى البكالوريوس في المجالات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، تشمل بكالوريوس العلوم في علم البيانات والذكاء الاصطناعي، وبكالوريوس العلوم في هندسة الحاسوب والذكاء الاصطناعي، وبكالوريوس العلوم في علوم الحاسوب، وبكالوريوس العلوم في رياضيات علم البيانات، وبكالوريوس العلوم في أمن المعلومات، إضافة إلى برنامج فرعي في الذكاء الاصطناعي، وبرنامجين لوحدات تعلم قصيرة المدى في مجالي الذكاء الاصطناعي للألعاب، والذكاء الاصطناعي لأنظمة الطاقة الذكية، كما تطرح على مستوى الدراسات العليا برنامجين، هما ماجستير العلوم في إنترنت الأشياء ودكتوراه المعلوماتية والحوسبة، إلى جانب وحدة تعلم قصيرة المدى في هندسة أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ووفقاً لإحصاءات الجامعة، يبلغ عدد الطلبة في التخصصات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية في مرحلة البكالوريوس 2145 طالباً وطالبة، منهم 760 طالباً في بكالوريوس العلوم في أمن المعلومات، و532 طالباً في بكالوريوس العلوم في علوم الحاسوب، و417 طالباً في بكالوريوس العلوم في علم البيانات والذكاء الاصطناعي، و395 طالباً في بكالوريوس العلوم في هندسة الحاسوب، و41 طالباً في بكالوريوس العلوم في رياضيات علم البيانات، كما تضم 62 طالباً وطالبة في برامج الدراسات العليا ذات الصلة، منهم 15 طالباً في برنامج ماجستير إنترنت الأشياء و47 طالباً في برنامج دكتوراه المعلوماتية والحوسبة.

وتدعم هذه المنظومة الأكاديمية نخبة تضم 20 عضواً من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في الذكاء الاصطناعي، يعملون على تطوير البرامج الأكاديمية والإشراف على الأبحاث متعددة التخصصات، وربط مخرجاتها باحتياجات القطاعات الحيوية.