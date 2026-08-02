7.5 آلاف طالب يقدمون أعمالاً فنية وأدبية «تحية لخط الدفاع الأول»

أطلقت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي المعرض الرقمي لبرنامج «وطني إبداعي»، احتفاءً بالأعمال الفنية والأدبية التي قدّمها طلبة أبوظبي ضمن مبادرة «تحية لخط الدفاع الأول»، وما تحمله من رسائل فخر وتقدير للأفراد والجهات التي تواصل خدمة دولة الإمارات وحماية أمنها واستقرارها.

وبلغ عدد الطلبة المشاركين 7522، منهم 98 مشاركاً من الطلبة أصحاب الهمم، فيما بلغ عدد المدارس المشاركة 281 مدرسة.

وجمع معرض «وطني إبداعي» أعمالاً فنية ضمن منصة رقمية تحتفي بقيم الهوية الوطنية والتقدير والمسؤولية المجتمعية. وسيواصل المعرض إضافة مزيد من الأعمال الفنية والمبادرات المستقبلية، ليشكّل مساحة مخصصة لإبراز مواهب طلبة أبوظبي.

وتعزز المبادرة قيم العطاء والتكاتف المجتمعي والاعتزاز بالهوية الوطنية، من خلال إتاحة مساحة إبداعية يعبّر من خلالها الطلبة عن تقديرهم لأبطال خط الدفاع الأول، حيث قدّم الطلبة بإشراف معلميهم أعمالاً متنوعة شملت الشعر والرسم والفنون المرئية والموسيقى، وحملت كل منها رسائل تقدير صادقة جسّدت مشاعر الاعتزاز والعرفان تجاه جهودهم الوطنية.

وقدّم الطلبة أعمالهم ضمن خمسة مسارات رئيسة، شملت الفنون المرئية والفنون الأدائية والفنون الرقمية والفنون الأدبية والمشاريع العلمية والإبداعية، تعبيراً عن تقديرهم لتفاني أبطال خط الدفاع الأول وإسهاماتهم المتواصلة في خدمة الإمارات، كما حظي الطلبة بفرصة تقديم أعمالهم مباشرة إلى عدد من الجهات التي شكّلت مصدر إلهام لمشاركاتهم، ما أسهم في تحويل التعبير الإبداعي إلى لحظات إنسانية مؤثرة، وعكس دور التعليم في ربط تجارب الطلبة التعليمية بالواقع، لتعزيز الهوية الوطنية، وترسيخ الشعور بالانتماء لدى الأجيال المقبلة.