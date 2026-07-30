«التربية» تتيح الزي المدرسي للعام الدراسي 2026 - 2027

أعلنت وزارة التربية والتعليم توفير الزي المدرسي لطلبة المدارس الحكومية للعام الدراسي 2026-2027، وذلك ضمن استعداداتها للعام الجديد، بدءاً من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الـ12، ويمكن لأولياء الأمور الحصول على الزي المدرسي من خلال منافذ البيع التابعة لمجموعة «اللولو هايبرماركت» الموزعة على مختلف إمارات الدولة، أو عبر موقعها الإلكتروني الذي يوفر خدمة التوصيل، إضافة إلى توافره في عدد من المدارس الحكومية في مختلف مناطق الدولة.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحافي، أمس، أن الزي المدرسي الموحد يأتي كأحد العناصر المهمة التي تسهم في توفير بيئة تعليمية منظمة تعزز قِيَم الانتماء والهوية الوطنية، ويرسخ روح الانضباط والمساواة بين الطلبة داخل المجتمع المدرسي.

وأصدرت الوزارة دليلاً أتاحته على موقعها www.moe.gov.ae يتضمن تصاميم الزي المدرسي المعتمد لجميع الحلقات والمراحل الدراسية، إلى جانب قائمة الأسعار، ومواقع منافذ البيع، وإرشادات الشراء، وسياسة الاستبدال، وخدمة تفصيل الزي المدرسي، بما يسهم في تسهيل حصول أولياء الأمور على الزي المعتمد، ويوفر لهم تجربة شراء ميسرة وواضحة.

وحثت الوزارة أولياء الأمور على الاطلاع على الإرشادات الواردة في الدليل، التي تشمل التأكد من مطابقة الأسعار، وتجربة المقاسات قبل مغادرة منفذ البيع، والاحتفاظ بإيصال الشراء لضمان حق الاستبدال عند الحاجة.

كما أتاحت الوزارة خدمة تفصيل الزي المدرسي للطلبة الذين تتطلب احتياجاتهم مقاسات خاصة، مع ضرورة تقديم طلب التفصيل قبل بداية العام الدراسي بوقت كافٍ، لضمان جاهزية الزي في الوقت المناسب.