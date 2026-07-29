"التربية" توفر الزي المدرسي ضمن استعداداتها للعام الدراسي الجديد

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن توفير الزي المدرسي لطلبة المدارس الحكومية للعام الدراسي 2026-2027، وذلك ضمن استعداداتها للعام الجديد، بدءاً من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر.

ويمكن لأولياء الأمور الحصول على الزي المدرسي من خلال منافذ البيع التابعة لمجموعة اللولو هايبرماركت الموزعة على مختلف إمارات الدولة، أو عبر موقعهم الإلكتروني الذي يوفر خدمة التوصيل، بالإضافة إلى توفره في عدد من المدارس الحكومية بمختلف مناطق الدولة.

يأتي توفير الزي المدرسي الموحد كأحد العناصر المهمة التي تسهم في توفير بيئة تعليمية منظمة تعزز قيم الانتماء والهوية الوطنية، ويرسخ روح الانضباط والمساواة بين الطلبة داخل المجتمع المدرسي.

وأصدرت الوزارة دليلاً أتاحته على موقعها www.moe.gov.ae يتضمن تصاميم الزي المدرسي المعتمد لجميع الحلقات والمراحل الدراسية، إلى جانب قائمة الأسعار، ومواقع منافذ البيع، وإرشادات الشراء، وسياسة الاستبدال، وخدمة تفصيل الزي المدرسي، بما يسهم في تسهيل حصول أولياء الأمور على الزي المعتمد، ويوفر لهم تجربة شراء ميسرة وواضحة.

ولضمان تجربة شراء مريحة وسلسة، حثت الوزارة أولياء الأمور على الاطلاع على الإرشادات الواردة في الدليل، والتي تشمل التأكد من مطابقة الأسعار، وتجربة المقاسات قبل مغادرة منفذ البيع، والاحتفاظ بإيصال الشراء لضمان حق الاستبدال عند الحاجة.

كما أتاحت الوزارة خدمة تفصيل الزي المدرسي للطلبة الذين تتطلب احتياجاتهم مقاسات خاصة، مع ضرورة تقديم طلب التفصيل قبل بداية العام الدراسي بوقتٍ كافٍ لضمان جاهزية الزي في الوقت المناسب.