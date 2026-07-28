«التعليم العالي»: 1000 فرصة عبر المنصة الوطنية للتدريب العملي

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن مواصلة توسيع نطاق الاستفادة من المنصة الوطنية للتدريب العملي لطلبة التعليم العالي، حيث استقطبت 72 شركة ومؤسسة حكومية وخاصة، طرحت أكثر من 1000 فرصة تدريبية، لطلبة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي المواطنين، وتقدم حالياً التدريب العملي لنحو 974 طالباً من 58 جامعة ومؤسسة تعليمية.

وتوفر المنصة بيئة رقمية متكاملة تربط طلبة مؤسسات التعليم العالي بفرص التدريب العملي المتاحة في سوق العمل، بما يعزز التكامل بين المسار الأكاديمي والخبرة التطبيقية، ويساعد الطلبة على اكتساب المهارات والخبرات المرتبطة بمتطلبات السوق، كما تتيح لمؤسسات التعليم العالي وجهات التدريب تنظيم التجربة التدريبية ومتابعتها عبر قناة وطنية موحدة.

وقال مدير إدارة دعم التوظيف وشراكات سوق العمل في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلفان محمد السويدي: «تعكس النتائج المسجلة تنامي الاستفادة من المنصة الوطنية للتدريب العملي، واتساع مشاركة الطلبة ومؤسسات التعليم العالي وجهات التدريب فيها، بما يدعم توفير تجارب عملية ترتبط بالتخصصات الأكاديمية واحتياجات سوق العمل».

وأكد أن الوزارة تواصل العمل مع الجهات المعنية على تطوير آليات المتابعة، وتوسيع قاعدة الفرص المتاحة، ورفع جودة التجربة التدريبية، بما يمكّن الطلبة من تنمية مهاراتهم التطبيقية، ويعزز جاهزيتهم للانتقال من الدراسة إلى بيئات العمل، داعياً الشركات والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية إلى الانضمام للمنصة، وطرح فرص تدريبية تخدم توجهاتها، وتلبي حاجة السوق، لتشكل بذلك جسراً بين الحياة الأكاديمية والعملية، كما حث مؤسسات التعليم العالي على التسجيل في المنصة والاستثمار فيها باعتبارها فرصة نوعية، ومرجعية موثوقة لتقديم التدريب العملي لطلبتها.

ويمكن للشركات والمؤسسات والجامعات وحتى الطلبة التسجيل في المنصة الوطنية للتدريب العملي، من خلال منصة «نافس» https://nafis.gov.ae، أو بالتواصل المباشر مع إدارة دعم التوظيف وشراكات سوق العمل في الوزارة، عبر البريد الإلكتروني ESLMP@mohesr.gov.ae.

وكشفت أحدث البيانات عن استقطاب 72 شركة ومؤسسة حكومية وخاصة، وانضمام 58 مؤسسة تعليمية إلى المنصة، بينما تجاوز عدد الطلبة المسجلين في المنصة استباقياً تمهيداً لفترات التدريب العملي المقبلة، وفق أطر زمنية محددة 2670 طالباً، كما بلغ عدد الطلبة الملتحقين بالتدريب العملي فعلياً 974 طالباً.

وتتنوع الفرص التدريبية المطروحة عبر المنصة لتشمل الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم، والأنشطة الصحية والعمل الاجتماعي والتعليم، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، والتشييد والبناء والصناعة التحويلية، والمعلومات والاتصالات، والتعدين واستغلال المحاجر، إلى جانب مجالات أخرى.

• 2670 عدد الطلبة المسجلين في «المنصة» استباقياً، تمهيداً للتدريب العملي وفق أطر زمنية محددة.