فريق بحثي يبتكر نموذجاً عربياً للذكاء الاصطناعي متخصصاً في الاتصالات

ابتكر فريق بحثي من جامعة خليفة نموذجاً ذكياً متخصصاً في قطاع الاتصالات باللغة العربية، يمكنه فهم الاستفسارات المتعلقة بقطاع الاتصالات باللغة العربية، بما يتيح دعم متخذي القرار في مختلف السيناريوهات التشغيلية اليومية، كما يعتمد على بنية تقنية مرنة وقابلة للتوسع تتيح مستقبلاً دمج البيانات الصوتية والنصية وبيانات الاتصالات المنظمة، بما يوسع نطاق تطبيقاته في القطاع.

ويتيح نموذج «تيليكوم جي بي تي - العربي» للشبكات الاعتماد على الذكاء الاصطناعي بشكل أصيل، بحيث تتمكن من فهم السيناريوهات التشغيلية المعقدة، والاستدلال اعتماداً على المعرفة المتخصصة في قطاع الاتصالات، إضافة إلى تكييف عمليات تشغيل الشبكات وسير عمل دعم العملاء بسرعة كبرى ودرجة عليا من الدقة.

وتم تطوير النموذج من الصفر ليكون مخصصاً لقطاع الاتصالات، حيث يجمع بين الفهم اللغوي التقني والاستدلال المتعلق بالشبكات والمعرفة التشغيلية، ضمن نظام متكامل، كما يُعد النموذج مفتوح المصدر، ما يتيح لمشغلي شبكات الاتصالات وموردي التقنية والباحثين اختباره وتكييفه بما يلائم أنظمتهم.

وفاز مركز أبحاث الجيل السادس (6GRC) في جامعة خليفة بالجائزة عن مبادرته، التي طُورت بهدف توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة تشغيل شبكات الاتصالات.