إعداد شامل للطلبة المبتعثين قبل السفر إلى الخارج

أكد أكاديميون أن رحلة الابتعاث لا تقتصر على القبول في الجامعات العالمية، بل تبدأ قبل السفر بمرحلة إعداد متكاملة تستهدف تأهيل الطلبة أكاديمياً ونفسياً واجتماعياً، بما يمكنهم من التكيف مع الحياة والدراسة في الخارج وتحقيق أقصى استفادة من تجربتهم التعليمية، مشيرين إلى أن جهات الابتعاث في الدولة، تُنفذ بالتعاون مع شركاء استراتيجيين، برامج شاملة لإعداد الطلبة المبتعثين، تزودهم بالمهارات والمعارف اللازمة لخوض التجربة بثقة، مع الحفاظ على هويتهم الوطنية وتعزيز دورهم بصفتهم سفراء لدولة الإمارات في الخارج.

وتفصيلاً، رصدت «الإمارات اليوم» جهود الجهات التعليمية في الدولة لإعداد الطلبة المبتعثين وتأهيلهم لخوض تجربة الدراسة والعيش في الخارج، من خلال برامج متكاملة، يأتي في مقدمتها برنامج إعداد طلبة «بعثات أبوظبي»، الذي يركز على تهيئة الطلبة لرحلتهم الأكاديمية الدولية، ودعم رفاههم النفسي والاجتماعي، وتعزيز أنماط الحياة الصحية والتمثيل المسؤول لدولة الإمارات في الخارج، إلى جانب تزويدهم بمهارات حياتية عملية، مثل الثقافة المالية والطهي.

كما تتضمن البرامج تعريف الطلبة بحقوقهم وواجباتهم المتعلقة بالابتعاث، وتقديم إرشادات تساعدهم على تحقيق أقصى استفادة من تجربتهم التعليمية، إلى جانب الدعم والمتابعة طول فترة الدراسة.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن منظومة البعثات الدراسية المحدثة وفرت حزمة متكاملة من المزايا المالية والأكاديمية والاجتماعية المصممة لدعم الطلبة المبتعثين، لتمكينهم من التركيز على تحصيلهم العلمي، وتحقيق أفضل النتائج الأكاديمية.

وتشمل هذه المزايا المخصصات الشهرية، وبدلات التخصصات ذات الأولوية، والرسوم الدراسية، والتذاكر والتأمين الصحي، وبدلات الاستعداد للدراسة والتخرج والتميز الأكاديمي، إلى جانب تأمين صحي لمرافق المبتعث المتزوج.

بدورها، أكدت دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي أن بعثات أبوظبي توفر للطلبة تواصلاً مباشراً مع مستشارين معيّنين لدعمهم، ومع المختصين في البرنامج، وبدلات ومكافآت وفقاً للأداء والمستوى الأكاديمي، وورش عمل تخصصية وجلسات فردية، إضافة إلى إمكانية الحصول على التدريب الداخلي وفرص العمل لدى أكثر من 200 جهة ومؤسسة.

وأشارت إلى أنها وفرت عبر برنامج «بعثات أبوظبي» أكثر من 75 تخصصاً للنخبة، وأكثر من 30 تخصصاً إبداعياً، إضافة إلى البرنامج الصيفي الذي يعد فرصة تعليمية فريدة للطلبة الإماراتيين في الصفين 10 و11 للدراسة في أرقى الجامعات العالمية.