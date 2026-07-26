مليون دولار لدعم منح وأبحاث كلية ستيرن في «نيويورك أبوظبي»

أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي عن تسلم التزام تمويلي من مؤسسة إنفست إندستريال بدعم المنح الدراسية والأبحاث الأكاديمية في كلية ستيرن للأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي، وذلك بمبلغ مليون دولار.

وتمثل المنحة علامة فارقة في النمو المستمر للكلية، كما تعكس التزاماً مشتركاً بتوسعة الفرص التعليمية، وتعزيز الأبحاث المؤثرة، وتطوير الجيل المقبل من قادة الأعمال المجهزين للمساهمة في اقتصاد المعرفة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.

ويستقطب برنامج كلية ستيرن للأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي نخبة من المهنيين العالميين، وهو يتميز بكونه برنامج ماجستير إدارة أعمال مكثفاً، يستغرق عاماً واحداً، ويتضمن تعليماً عالمياً رفيع المستوى وفرص تدريب مهني في مؤسسات رائدة على مستوى الدولة.

وينال خريجو البرنامج شهادة ماجستير إدارة الأعمال معتمدة بالكامل من كلية ستيرن للأعمال في جامعة نيويورك وجامعة نيويورك أبوظبي لينضموا بذلك إلى شبكة عالمية من الخريجين في أكثر من 130 بلداً.

وتعزز المنحة قدرة الكلية على إعداد قادة يتحلون بعمق التفكير والرؤية العالمية للمساهمة بشكل فعال في قطاع الأعمال والمجتمع، كما تدعم جهود الكلية لتشكيل الجيل المقبل من المواهب القيادية في الدولة وخارجها.

كما تخلد المنحة الدراسية ذكرى الراحلة آنا بونومي رائدة الأعمال والناشطة الخيرية التي غيرت حياة الشابات المحتاجات إلى الدعم من خلال الاستثمار في تطوير مهاراتهن وتعليمهن. وبهذه المنحة تتواصل الجهود التي بذلتها بونومي في مجال توسعة الفرص من خلال دعم الطلاب المتفوقين في كلية ستيرن للأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي.