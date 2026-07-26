سؤال وجواب

ما عدد مستويات الإطار الوطني للمؤهلات ومدى إمكانية معادلة المستويات إلى درجات أكاديمية؟

أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن الإطار الوطني للمؤهلات في دولة الإمارات العربية المتحدة يعتبر مرجعية وطنية ودليلاً شاملاً لهيكلة المؤهلات في الدولة والمواءمة مع أطر المؤهلات الدولية، لافتة إلى اعتماده بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2024.

وقالت إنه يحتوي على ثمانية مستويات، لكل منها مواصفات لمخرجات التعلم محددة في ثلاثة مجالات، تشمل: المعارف والمهارات والمسؤولية.

وأكدت أن جميع البرامج المهنية المعتمدة متوافقة مع الإطار الوطني للمؤهلات، لافتة إلى إمكان الانتقال من البرامج المهنية إلى البرامج الأكاديمية، شريطة توافق مستوى المؤهل، ومخرجات التعلّم، ومجال التخصص، ومتطلبات القبول.