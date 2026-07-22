100 طالب يستعرضون مشاريع ابتكارية في «ملتقى مهارات الغد الصيفي 2026»

افتتحت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، معرض مشاريع «ملتقى مهارات الغد الصيفي 2026»، الذي استعرض نتاج ثلاثة أسابيع من البرامج التعليمية والتدريبية المكثفة، بمشاركة أكثر من 100 طالب وطالبة قدموا مشاريع ابتكارية في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والبحث العلمي وريادة الأعمال والتكنولوجيا المتقدمة، بما يعكس توجه المؤسسة نحو ترسيخ التعلم القائم على التطبيق والابتكار.

واطلع نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الدكتور جمال المهيري، خلال جولة له على المشاريع التي طورها الطلبة، والتي شملت أيضاً إنترنت الأشياء والتصميم والتصنيع الرقمي والوعي المالي والمهارات الحياتية، واستمع إلى شرح المشاركين حول أفكارهم وآليات تنفيذها.

وأكد المهيري أن المعرض يجسد الأثر الحقيقي للتعلم القائم على التطبيق، ويبرز قدرة الطلبة على تحويل معارفهم إلى حلول مبتكرة تستجيب لتحديات واقعية، مشيراً إلى أن المؤسسة تحرص على توفير بيئات تعليمية متكاملة تنمي التفكير النقدي والإبداع وروح المبادرة، وتمكن الطلبة من تحويل أفكارهم إلى مشاريع ذات أثر ملموس.

ويعد المعرض محطة رئيسية في الملتقى، حيث أتاح للطلبة عرض إنجازاتهم أمام قيادات المؤسسة وأولياء الأمور، بما يعزز ثقتهم بقدراتهم، ويشجعهم على مواصلة الابتكار والإسهام في بناء اقتصاد المعرفة.