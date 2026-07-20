اليوم.. «التربية» تتيح نتائج نهاية العام لطلبة الإعادة

تُتيح وزارة التربية والتعليم، اليوم، نتائج اختبارات نهاية العام الدراسي 2025-2026 لطلبة الإعادة في المدارس الحكومية والخاصة المُطبقة لمنهاج الوزارة، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهراً، عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة، بما يمكّن الطلبة وأولياء الأمور من الاطّلاع على النتائج فور اعتمادها.

وفي هذا الإطار، أبلغت مجموعة من المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة، طلبتها وأولياء الأمور بموعد إعلان النتائج، مؤكدةً أن الوزارة ستتيحها في التوقيت المحدد، داعيةً الجميع إلى متابعة المنصات الرسمية للحصول على النتائج بسهولة ودقة.

وفي رسائل للطلبة وأولياء الأمور اطّلعت عليها "الإمارات اليوم"، أكّدت إدارات المدارس، أن اختبارات الإعادة تمثل الفرصة الأخيرة للطلبة المستحقين لاستكمال متطلبات النجاح والانتقال للمرحلة الدراسية التالية، مشيرةً إلى أهمية استقبال النتائج بروح إيجابية، والاستفادة من التجربة في تعزيز المستوى الأكاديمي وتطوير المهارات الدراسية.

كما حرصت المدارس على توجيه رسائل تحفيزية للطلبة، أعربت فيها عن أمنياتها بأن تكلل جهودهم بالنجاح والتوفيق، وأن تكون هذه النتائج بداية مرحلة جديدة مليئة بالإنجاز والطموح، داعيةً إياهم إلى مواصلة الاجتهاد والثقة بقدراتهم، والاستعداد للمستقبل بعزيمة وإصرار.

واختتمت المدارس رسائلها بالتأكيد أن النجاح لا يقاس بنتيجة الاختبار فحسب، بل بالإرادة المستمرة في التعلم والتطوير، متمنيةً لجميع الطلبة دوام التقدم والتميز في مسيرتهم التعليمية.