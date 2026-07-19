5 نصائح من «التعليم العالي» لاختيار المسار الجامعي

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خمس نصائح لخريجي الثانوية العامة لمساعدتهم في اختيار المسار الجامعي الأقرب إلى طموحاتهم، شملت التأكد من مهلة تأكيد القبول في كل جامعة، واتخاذ القرار قبل انتهائها. وأكدت أن قبول أي عرض جامعي يؤدي تلقائياً إلى إلغاء بقية عروض القبول، داعية الطلبة إلى مراجعة الجامعة والتخصص بعناية، ولاسيما عند توافر أكثر من عرض قبول. كما نصحت بإجراء مقارنة شاملة بين الخيارات المتاحة قبل اتخاذ القرار. وأكدت أهمية التفكير في الطموحات المستقبلية والتشاور مع الأسرة قبل اختيار العرض الذي ينسجم مع تطلعات الطالب ومستقبله.

وتفصيلاً، أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن الطلبة يمكنهم التسجيل في الجامعات داخل الدولة عبر المنصة الموحدة للتسجيل والقبول في مؤسسات التعليم العالي، المعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي تم تحديثها لدعم رحلة الطالب وتسهيل التخطيط لمستقبله الأكاديمي من خلال توفير تجربة تسجيل أكثر سهولة وإتاحة المفاضلة بين مؤسسات التعليم العالي وبرامجها، مشيرة إلى أن المنصة طُورت بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بما يضمن تكامل البيانات والإجراءات بين مرحلتي التعليم العام والتعليم العالي، ويعزز قدرة الطلبة على اتخاذ قرارات أكثر وعياً، إلى جانب توفير واجهة استخدام جديدة تتسم بالبساطة والوضوح.

وذكرت على حساباتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي أن المنصة تتيح لطلبة الصف الثاني عشر وما فوق التقديم إلى مؤسسات التعليم العالي بعد رقمنة جميع إجراءات التقديم، بدءاً من رفع المستندات حتى متابعة قرارات القبول، بما يمكن الطالب من إنشاء ملف شخصي وتقديم طلبات عدة دون الحاجة إلى إعادة إدخال البيانات في كل مرة، لافتة إلى تكامل المنصة مع أنظمة وزارة التربية والتعليم والجهات الحكومية ذات الصلة، بما في ذلك الهوية الرقمية (UAE Pass)، الأمر الذي يسهل تبادل البيانات والتحقق من المعلومات، ويمكن الطلبة من استكمال إجراءات التسجيل بسهولة ودون الحاجة إلى تحميل أو إدخال بيانات من مصادر متعددة.

وكشفت الوزارة عن وصول عدد مؤسسات التعليم العالي المسجلة في المنصة إلى 74 مؤسسة حكومية وخاصة، من بينها الجامعات الاتحادية الثلاث: جامعة الإمارات العربية المتحدة وكليات التقنية العليا وجامعة زايد، مع استمرار العمل على إتاحة بقية المؤسسات.

وتابعت أن التقديم متاح للمواطنين وأبناء المواطنات من طلبة الصف الثاني عشر أو ممن استكملوا متطلبات المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية أو الخاصة داخل الدولة أو خارجها، شريطة استكمال إجراءات التقديم واستيفاء الوثائق الثبوتية والأكاديمية المطلوبة خلال المواعيد المحددة.

وبينت الوزارة أن إجراءات التقديم تتضمن 4 خطوات تبدأ بالدخول إلى خدمة تقديم الطلب باستخدام الهوية الرقمية (UAE Pass)، مع إمكانية إنشاء حساب جديد باستخدام بطاقة الهوية الإماراتية لمن لم يسبق له التسجيل، ثم استكمال استمارة الطلب وفق الإرشادات المعتمدة وإرفاق الوثائق المطلوبة. وبعد الانتهاء من التقديم، يتلقى المتقدم إشعاراً يتضمن رقم الطلب وأي تعليمات إضافية، مع ضرورة متابعة الموقع الإلكتروني والبوابة الإلكترونية بشكل دوري للاطلاع على حالة الطلب ومستجدات التسجيل والقبول، لافتة إلى أن مواعيد التقديم وإجراءاته تحددها كل مؤسسة تعليم عالٍ بشكل مستقل.

ودعت الطلبة إلى مراجعة الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤسسة التي يرغبون في الالتحاق بها للاطلاع على تفاصيل التسجيل والمواعيد. وفي حال عدم ظهور اسم المؤسسة ضمن خيارات المنصة، فإن باب التسجيل لديها يكون مغلقاً حالياً.