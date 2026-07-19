كلية التربية بجامعة الإمارات تنظم النسخة الثالثة من المخيم الصيفي 2026 لطلبة المدارس

نظمت كلية التربية في جامعة الإمارات العربية المتحدة النسخة الثالثة من المخيم الصيفي 2026 في إطار التزام الجامعة بدورها المجتمعي من خلال توفير بيئة تعليمية وتفاعلية خلال الإجازة الصيفية تسهم في تنمية مهارات المشاركين، وتتيح فرصاً تدريبية ميدانية لطلبة الكلية تعزز جاهزيتهم المهنية، وتسهم في دعم مخرجاتهم الأكاديمية.

وأكد مساعد العميد لشؤون الطلبة في كلية التربية، الدكتور أحمد الكعبي، أن المخيم يعكس رؤية الكلية في إعداد كوادر تربوية مؤهلة من خلال إتاحة فرص تدريب عملي للطلبة في بيئة تعليمية واقعية، بما يمكنهم من توظيف معارفهم الأكاديمية، واكتساب الخبرات اللازمة في تصميم وتنفيذ الأنشطة والتفاعل مع الأطفال، بالتزامن مع تقديم برنامج صيفي نوعي يسهم في تنمية معارف الأطفال ومهاراتهم، ويعزز الشراكة المجتمعية داخل الجامعة.

وتضمن المخيم برنامجاً متكاملاً يرتكز على سبعة محاور رئيسة تشمل: الثقافة، والعلوم، والهندسة، والكيمياء والفيزياء، والرياضة، والصحة البدنية، إضافة إلى مجموعة من الأنشطة التفاعلية التي تنمي مهارات التفكير الإبداعي والاستكشاف، وتعزز روح التعاون والعمل الجماعي لدى الأطفال، بما يواكب توجهات الجامعة في تقديم تجارب تعليمية مبتكرة وشاملة.

كما يشمل البرنامج زيارات تعليمية إلى عدد من المختبرات والمرافق الأكاديمية في جامعة الإمارات، بهدف تعريف المشاركين بالتطبيقات العلمية الحديثة، وإثراء خبراتهم من خلال ربط المفاهيم النظرية بالتجارب العملية في بيئة تعليمية محفزة، تسهم في تنمية الفضول العلمي وتشجع على التعلم بالاكتشاف.