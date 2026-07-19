سؤال وجواب

تساءل طلبة: هل القبول الجامعي المشروط يؤهل للتقديم على بعثة؟ ومتى يبدأ التسجيل؟

أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن الطالب يمكنه التقديم للحصول على بعثة دراسية وتوفير قبول جامعي مشروط، على أن يوضح العرض جميع المتطلبات الأكاديمية وأي شروط أخرى يجب استيفاؤها، ولن تُصدر الموافقة النهائية على البعثة إلا بعد استيفاء المتطلبات وتقديم عرض قبول نهائي غير مشروط.

وذكرت أن باب التقديم متاح طوال العام إلا أن على الطالب التخطيط المسبق لتحديد الفصل الدراسي المراد الالتحاق به (الخريف أو الربيع)، ومتابعة مواعيد بدء وانتهاء فترات التقديم الخاصة بالجامعات عبر مواقعها الرسمية للتعرف على المتطلبات والتفاصيل.