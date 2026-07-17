برسوم 15 درهماً وخلال 6 دقائق فقط.. «تم» تتيح شهادة الرسوم الدراسية للطلبة

ذكرت منصة خدمات أبوظبي الحكومية "تم"، أن لديها خدمة رقمية متوفرة تتيح لأولياء الأمور والطلبة إصدار شهادة مُصدّقة بتفاصيل الرسوم الدراسية المقررة في المدارس الخاصة داخل الإمارة، وذلك لتسهيل الإجراءات الرسمية للمتعاملين عند تقديم هذه الشهادة للجهات الحكومية والخاصة، أو عند التقديم على برامج الدعم والمنح.

وأكّدت المنصة، أن هذه الخدمة تمتاز بكونها لا تتطلب إرفاق أي مستندات، حيث يتم إنجاز المعاملة بالكامل إلكترونياً خلال 6 دقائق فقط، وبتكلفة تبلغ 15 درهماً، وذلك عبر 4 خطوات سريعة، تبدأ بـ"تسجيل الدخول باستخدام الهوية الرقمية"، ثم "تقديم الطلب"، ويليه "دفع الرسوم المقررة رقمياً"، ليتسلّم المتعامل بعدها النسخة الإلكترونية من الشهادة المُصدّقة بالرسوم الدراسية المقررة للمدارس.