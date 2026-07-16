جامعة محمد بن راشد للطب تنال اعتماد المجلس الأميركي للتعليم الطبي المستمر

حصلت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، التي تجسد رؤية "دبي الصحية" في الارتقاء بصحة الإنسان عبر التعليم الطبي والبحث العلمي، على اعتماد المجلس الأميركي للتعليم الطبي المستمر (ACCME)، ما يرسخ مكانتها مركزاً عالمياً معتمداً لتقديم برامج التعليم الطبي، ويدعم تطوير مهارات الكوادر الطبية.

ويعزز الاعتماد جهود "دبي الصحية" ضمن نظامها الصحي الأكاديمي المتكامل، من خلال تمكين الجامعة من تقديم برامج تعليم طبي مستمر ترتقي بمهارات الكوادر الطبية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الإكلينيكية المطبقة عالمياً، كما يمكنها من منح ساعات تدريبية معتمدة للأطباء بشكل مستقل، معترف بها في أكثر من 40 دولة، بما يدعم استيفاء متطلبات التطور المهني ويسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية.

وقالت نائب المدير التنفيذي والمدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية في دبي الصحية، ونائب مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية للشؤون الأكاديمية الدكتورة حنان السويدي: نفخر بحصول جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية على هذا الاعتماد العالمي، الذي يعزز حضور "دبي الصحية" كنظام صحي أكاديمي متكامل، ويدعم قدرتنا على تطوير وتقديم برامج تعليمية متقدمة، تسهم في تمكين الكوادر الطبية ورفع جاهزيتها لمواكبة التطورات المتسارعة عالمياً.

وأكدت مدير البرامج الجديدة والاعتماد في الجامعة الدكتورة ديما عبدالمنان، أن هذا الاعتماد سيمكن الجامعة من تنظيم دورات وورش عمل معتمدة تتماشى مع المعايير الدولية ضمن بيئة تعليمية متكاملة، وسيعزز فرص التعاون مع مؤسسات الرعاية الصحية في المنطقة لتطوير وتقديم أنشطة تعليمية مشتركة تلتزم بالمعايير العالمية وتواكب المستجدات في مختلف التخصصات الطبية.

وقال المدير الأول لمعهد التعلم في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية البروفيسور نبيل زاري، إن هذا الاعتماد يشكل محطة محورية في مسيرة الجامعة، حيث يعزز إسهامنا في تمكين الأطباء ضمن منظومة "دبي الصحية"، ويواكب جهودها في إعداد جيل مؤهل من الكوادر الطبية.

وأضاف : سنعمل من خلال هذا االاعتماد أيضاً على ترسيخ حضورنا كمركز إقليمي معتمد للتميز في التعليم الطبي المستمر، استناداً إلى معايير دولية تضمن جودة المخرجات واستدامة أثرها في تطوير الممارسة السريرية.