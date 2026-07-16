مديرو مدارس: الرمز يؤجّل إصدار الشهادة للمراجعة والاعتماد.. ولا يعني الرسوب

طرح عدد من الطلبة بعض الاستفسارات حول ظهور إحدى العلامتين الإرشاديتين (*) و(-) بجوار النتيجة أثناء استخراج شهادة نهاية العام، حيث اعتقد البعض أن الرمز قد يشير إلى الرسوب أو وجود خلل في رصد الدرجات، فيما أوضحت وزارة التربية والتعليم، في دليل الأسئلة الشائعة الخاص بنتائج الطلبة والشهادات والاختبارات لنهاية العام الدراسي 2025-2026، الذي اطلعت عليه «الإمارات اليوم»، أن الرمز لا يرتبط بمستوى الطالب الأكاديمي أو نتيجة نجاحه، وإنما يدل على أن بعض الدرجات أو الإجراءات المرتبطة بالسجل الأكاديمي لاتزال قيد المراجعة والاعتماد الإلكتروني، وبالتالي يتعذر إصدار الشهادة أو طباعتها إلى حين استكمالها واعتمادها رسمياً، أي أن الرمز لا يعني الرسوب، وقد يكون الطالب ناجحاً بالفعل، إلا أن النظام الإلكتروني يؤجل فقط إصدار شهادة نهاية العام حتى تكتمل جميع مراحل التدقيق والاعتماد، بما يضمن خروجها بوثيقة رسمية دقيقة وخالية من أي بيانات غير مكتملة.

العلامتان«*» و«-»

وأوضح عدد من مديري المدارس، بينهم محمد الحسن، وخالد عبدالحميد، وسامر سرحان، أن ظهور الرمز (*) يعني وجود درجات أو بيانات أكاديمية لم تستكمل إجراءات اعتمادها بعد، وهو ما يمنع مؤقتاً إصدار أو طباعة الشهادة الإلكترونية، دون أن يكون لذلك أي علاقة برسوب الطالب أو إلزامه بأداء اختبار الإعادة.

وفي المقابل، فإن ظهور الرمز (-) أمام إحدى المواد يعني أن الطالب مطالب بأداء اختبار الإعادة في تلك المادة وفق الجداول الزمنية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، ويعكس الحالة الأكاديمية الخاصة بالمادة، وليس خللاً في النظام الإلكتروني.

وأكد عدد من مديري الإدارات المدرسية، فضلوا عدم ذكر أسمائهم، أن الشهادة الإلكترونية تصبح متاحة للطباعة فور اكتمال اعتماد جميع الدرجات والبيانات المرتبطة بسجل الطالب، إذ يختفي الرمز (*) تلقائياً بمجرد انتهاء إجراءات الاعتماد الإلكتروني.

وأوضحوا أن ظهور هذا الرمز لا يغيّر نتيجة الطالب، ولا يؤثر في نجاحه، وإنما يُمثل إجراءً تنظيمياً يضمن عدم إصدار شهادة دراسية قبل اكتمال جميع البيانات واعتمادها بصورة نهائية.

ودعوا أولياء الأمور إلى متابعة حالة أبنائهم عبر بوابة الطالب، والاعتماد على التوضيحات الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والمدارس، وعدم الانسياق وراء التفسيرات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

من جهتهم، أكد عدد من الطلبة، بينهم علاء عبدالقادر، ومحمود علي، وشيماء عبدالله، وعلياء الحسيني، وحمده آل علي، أن أكثر ما يثير قلق الطلاب عند إعلان النتائج ليس النتيجة نفسها، وإنما ظهور رموز غير مألوفة يصعب تفسيرها في اللحظات الأولى.

وأوضحوا أن الطالب عندما يشاهد كلمة «ناجح» أو «راسب» يدرك وضعه الأكاديمي مباشرة، بينما يؤدي ظهور الرمز (*) أو أي رمز آخر إلى فتح باب واسع من التخمينات، ويدفع كثيراً من الطلبة وأولياء الأمور إلى الاعتقاد بوجود خطأ في النتيجة أو خلل في النظام الإلكتروني.

وأضافوا أن تضمين بوابة الطالب شرحاً مبسطاً لمعاني الرموز، أو إرسال رسائل توعوية بالتزامن مع إعلان النتائج، من شأنه أن يبدد حالة القلق، ويخفف الضغط الكبير الذي تشهده المدارس ومراكز الدعم الفني نتيجة الاستفسارات المتكررة.

الشفافية الرقمية

وترى الخبيرة التربوية، آمنة المازمي، أن مصدر القلق الحقيقي لا يكمن في الرمز نفسه، وإنما في غياب المعرفة بدلالته، الأمر الذي يدفع كثيراً من الطلبة وأولياء الأمور إلى ربطه بالرسوب أو بوجود خطأ في النتيجة، رغم أنه لا يعكس مستوى الطالب الأكاديمي ولا يحسم مصيره الدراسي.

وأكدت أن رفع الوعي بمعاني الرموز المستخدمة في الأنظمة الإلكترونية يسهم في الحد من التفسيرات الخطأ، ويعزّز ثقة الطلبة وأولياء الأمور، ويخفض بصورة كبيرة حجم الاتصالات والاستفسارات التي تتلقاها المدارس عقب إعلان النتائج.

رصد جميع الدرجات

من جانبها، أوضحت التربوية والمتخصصة في نظم المعلومات التعليمية، ريم محمود، أن إصدار شهادة نهاية العام يمر بمراحل رقمية متتابعة عدة، تبدأ باستكمال رصد جميع الدرجات، ثم مراجعتها واعتمادها إلكترونياً، قبل إتاحتها للطباعة.

وأشارت إلى أن النظام يمنع إصدار أي شهادة إذا بقيت درجة أو معلومة أكاديمية واحدة قيد الاعتماد، حفاظاً على سلامة البيانات، مؤكدة أن ظهور الرمز (*) يعكس مستوى عالياً من الشفافية الرقمية، لأنه يوضح للطالب أن الشهادة لاتزال في مرحلة الاعتماد، بدلاً من إصدار وثيقة غير مكتملة أو تعديلها لاحقاً.

وأوصى تربويون وخبراء بعدم التعامل مع الرمز (*) بوصفه مؤشراً إلى الرسوب، مؤكدين أهمية انتظار استكمال إجراءات اعتماد الدرجات إذا كان السبب تنظيمياً، ومتابعة حالة النتيجة عبر بوابة الطالب، والتواصل مع إدارة المدرسة إذا استمر ظهور الرمز مدة تتجاوز الفترة المعتادة، أو عند الحاجة إلى الاستفسار عن حالة السجل الأكاديمي.

وأكدوا ضرورة عدم محاولة استخراج شهادة نهاية العام قبل اختفاء الرمز واعتماد جميع البيانات، لأن الشهادة لا تصبح متاحة إلا بعد اكتمال جميع الإجراءات الإلكترونية.

وأجمعوا أن نتيجة الطالب لم تعد تُقاس فقط بكلمة «ناجح» أو «راسب»، في عصر الشهادات الإلكترونية، بل أصبحت ترتبط أيضاً بحالة اعتماد البيانات داخل الأنظمة الرقمية. وبينما يثير الرمز (*) قلق كثير من الطلبة عند ظهوره، فإنه في حقيقته لا يحكم على نجاح الطالب أو رسوبه، وإنما يؤجّل إصدار شهادة نهاية العام إلى حين اكتمال إجراءات الاعتماد الإلكتروني، لتصدر في صورتها النهائية بوصفها وثيقة رسمية دقيقة وموثوقة.

ماذا تعني الرموز في بوابة الطالب؟

بحسب بيانات وزارة التربية والتعليم، الواردة في دليل الأسئلة الشائعة الخاص بنتائج الطلبة والشهادات والاختبارات لنهاية العام الدراسي 2025-2026، الذي اطلعت عليه «الإمارات اليوم»، فإن:

(*) النجمة رمز يعني أن الدرجات أو البيانات لاتزال قيد الاعتماد، ولا يمكن إصدار أو طباعة الشهادة مؤقتاً، ويختفي الرمز تلقائياً بعد اعتماد الدرجات.

(-) رمز يعني أن الطالب مطالب بأداء اختبار الإعادة في المادة، ويرتبط بالمادة التي لم يستوفِ فيها متطلبات النجاح، ولا يدل على خلل في النظام الإلكتروني.

مديرو مدارس:

• الشهادة تصبح متاحة للطباعة فور اكتمال اعتماد جميع الدرجات والبيانات المرتبطة بسجل الطالب.