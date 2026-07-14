تذكير أخير من المدارس.. سداد الرسوم شرط لإصدار النتائج والشهادات

وجهت إدارات مدارس حكومية وخاصة، رسائل تذكير نهائية إلى أولياء أمور الطلبة، دعتهم فيها إلى سرعة سداد الرسوم الدراسية المستحقة عن العام الأكاديمي 2025-2026، مؤكدة أن عدم الالتزام بالسداد سيترتب عليه تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في اللوائح والأنظمة المعتمدة، وفي مقدمتها إلغاء قيد الطالب، وحجب نتائج نهاية العام، ومنع إصدار وطباعة الشهادات الدراسية إلى حين تسوية المستحقات المالية.

وأكدت المدارس، في رسائل موجهة إلى أولياء الأمور، واطلعت عليها "الإمارات اليوم"، أن هذا التنبيه يمثل الإشعار الأخير قبل البدء في تنفيذ الإجراءات الإدارية المرتبطة بالمستحقات المالية، داعية الأسر إلى المبادرة بإنجاز عملية السداد، بما يضمن استكمال الإجراءات الخاصة بالطلبة دون أي تأخير.

وأوضحت أن حجب النتائج والشهادات لا يعد إجراءً مستقلاً، وإنما يأتي ضمن منظومة تنظيمية معتمدة تربط استكمال الخدمات الأكاديمية والوثائق الرسمية باستيفاء الالتزامات المالية المترتبة على الطالب، مشيرة إلى أن رفع الحجب يتم فور تسوية الرسوم المستحقة واستكمال الإجراءات المطلوبة.

وأرفقت المدارس في رسائلها القنوات الرسمية المعتمدة المخصصة لسداد الرسوم، بهدف تسهيل إجراءات الدفع وتمكين أولياء الأمور من إنجاز المعاملة إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة المدرسة، بما يختصر الوقت والجهد ويضمن سرعة تحديث بيانات السداد.

كما طلبت من أولياء الأمور الذين سبق لهم سداد الرسوم تجاهل رسالة التذكير، في إشارة إلى أن الإشعار موجّه فقط للحسابات التي لا تزال تظهر عليها مستحقات مالية وفق السجلات الإلكترونية.

وشددت الإدارات على أهمية عدم تأجيل السداد إلى اللحظات الأخيرة، تفادياً لأي تأخير قد يؤثر في تمكين الطلبة من الاطلاع على نتائجهم أو استخراج شهاداتهم الدراسية، لاسيما مع انتهاء العام الأكاديمي وبدء إجراءات إصدار الوثائق الرسمية اللازمة للانتقال إلى المرحلة الدراسية التالية أو استكمال إجراءات القبول الجامعي.