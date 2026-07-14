التربية: اجتياز اختبارات الإعادة لا يرفع الدرجة.. و«النهاية الصغرى» تُثبت النجاح

حددت وزارة التربية والتعليم ضمن ضوابط تقييم الطلبة المعتمدة، آلية احتساب نتائج اختبار الإعادة للصفوف من الرابع إلى الثاني عشر، مؤكدة أن الطالب الذي يجتاز الاختبار يُرصد له الحد الأدنى المقرر للنجاح في المادة، بصرف النظر عن الدرجة الفعلية التي حققها في اختبار الإعادة.

وأفادت الوزارة في دليل الأسئلة الشائعة لنتائج نهاية العام الدراسي وتقييم الطلبة ، الذي اطلعت عليه "الإمارات اليوم" نتائج اختبار الإعادة تُحتسب للطلبة في الحلقتين الأولى والثانية درجة 50 في المادة بعد اجتياز اختبار الإعادة، فيما تُرصد لطلبة الحلقة الثالثة درجة 60، باعتبارها النهاية الصغرى المعتمدة للنجاح، (من دون احتساب أي درجة أعلى قد يحصل عليها الطالب في الاختبار).

وأوضحت أنه بالنسبة إلى طلبة الصف الثاني عشر، تُضاف درجة النهاية الصغرى للمادة التي اجتازها الطالب في اختبار الإعادة إلى المجموع الكلي للدرجات، وتدخل ضمن احتساب المعدل العام المسجل في شهادة إتمام الدراسة، بما يضمن استكمال متطلبات النجاح والتخرج وفق النظام المعتمد.

مواد المجموعة «A» تحدد مجموع الطالب ومعدله

وفيما يتعلق بآلية احتساب درجات شهادة إتمام الدراسة لطلبة الصف الثاني عشر، تُحسب الدرجة السنوية لكل مادة وفق الأوزان المعتمدة للتقييمات المدرسية والتقييمات المركزية خلال الفصول الدراسية.

ويتكون المجموع النهائي للطالب من مجموع درجاته في مواد المجموعة «A»، وتظهر نتائج هذه المواد في الشهادة بالأرقام والحروف، فيما يُحتسب المعدل العام من خلال قسمة المجموع النهائي للطالب على عدد مواد المجموعة نفسها.

أما مواد المجموعة «B»، فتخضع لتقييمات مدرسية، وتُدرج نتائجها في الشهادة بالحروف، لكنها لا تدخل ضمن المجموع النهائي أو المعدل العام للطالب، ما يجعل مواد المجموعة «A» الأساس في تحديد النتيجة النهائية ومعدل التخرج.

وشددت على أن اجتياز اختبار الإعادة لا يعني اعتماد الدرجة التي حققها الطالب كاملة، وإنما يُثبت نجاحه عند الحد الأدنى المقرر للمرحلة الدراسية، بما يحقق اتساقاً في تطبيق معايير التقييم ويحافظ على العدالة بين الطلبة.

وفي المقابل، تطبق إجراءات مشددة على حالات الغش خلال اختبار الإعادة، إذ يحصل الطالب على درجة صفر في المادة محل المخالفة، ويبقى لإعادة الصف الدراسي، في تأكيد واضح أن فرصة الإعادة تمثل مساراً أكاديمياً منظماً لمعالجة التعثر الدراسي، وليست مجالاً لتجاوز قواعد النزاهة والانضباط