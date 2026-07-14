تبدأ من المدرسة.. 3 أيام عمل لتصحيح أخطاء بيانات الشهادات وفق إجراءات محددة

حددت وزارة التربية والتعليم آلية واضحة لمعالجة الأخطاء التي قد ترد في بيانات الشهادات الدراسية، مؤكدة إمكانية تعديل البيانات بعد إصدار شهادة نهاية العام وفق إجراءات محددة تختلف بحسب المرحلة الدراسية، مع إنجاز التعديلات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل بعد استكمال المتطلبات واعتمادها.

وأوضحت الوزارة، ضمن دليل الأسئلة الشائعة الخاص بالشهادات الدراسية، الذي اطلعت عليه "الإمارات اليوم"، أن طلبة الصفوف من الأول إلى الحادي عشر يمكنهم تصحيح البيانات الواردة في شهاداتهم من خلال التواصل مع إدارة المدرسة وتقديم الوثائق الرسمية المطلوبة، على أن تتولى المدرسة استكمال إجراءات التعديل، وإنجازه خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام عمل.

وفيما يتعلق بطلبة الصف الثاني عشر، أفادت الوزارة بأن إجراءات التعديل تبدأ كذلك بالتواصل مع إدارة المدرسة وتقديم المستندات اللازمة، إلا أن اعتماد التعديل يتم إلكترونياً من قبل الموظف المختص، قبل تحديث البيانات وإصدار الشهادة المعدلة، وذلك أيضاً خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل بعد استكمال الإجراءات.

وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أن إصدار الشهادة قد يتأخر أو يتم حجبها في بعض الحالات ولأسباب مختلفة، مشددة على ضرورة تواصل الطالب أو ولي الأمر مع إدارة المدرسة للتحقق من سبب التأجيل واستكمال جميع الإجراءات والمتطلبات اللازمة لإصدار الشهادة.

وأكدت الوزارة أن الالتزام بسرعة تقديم الوثائق الصحيحة ومراجعة البيانات فور صدور الشهادة يسهم في تسريع عمليات التصحيح، ويجنب الطلبة أي تأخير قد يؤثر في إجراءات التسجيل الجامعي أو استكمال المعاملات التعليمية والإدارية الأخرى، لاسيما في هذه الفترة التي تشهد إقبالاً واسعاً على استخراج الشهادات الإلكترونية واعتمادها.