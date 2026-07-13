الابتعاث للخارج.. الشهادة الإلكترونية أولاً والتصديق وفق اشتراطات الجامعة

مع انطلاق موسم الابتعاث والتقديم إلى الجامعات الخارجية، رصدت "الإمارات اليوم" سؤالا يتكرر بين طلبة الصف الثاني عشر وأولياء أمورهم: هل تكفي الشهادة الإلكترونية للالتحاق بالجامعات خارج دولة الإمارات، أم أن التصديق لا يزال مطلوباً؟

وحسمت وزارة التربية والتعليم الإجابة، عبر دليل الأسئلة الشائعة الخاص بنتائج الطلبة والشهادات والاختبارات لنهاية العام الدراسي 2025-2026، الذي اطلعت عليه «الإمارات اليوم»، مؤكدة أن الشهادة الإلكترونية المزودة برمز الاستجابة السريعة (QR Code) تمثل الوثيقة الرسمية المعتمدة لإثبات التخرج والنتائج، فيما يظل التصديق مطلوباً فقط إذا اشترطته الجامعة أو جهة الابتعاث أو الأنظمة المعمول بها في الدولة التي سيدرس فيها الطالب.

وأوضحت أن طلبة الصف الثاني عشر الراغبين في استخدام شهاداتهم خارج الدولة يمكنهم التقدم بطلب إصدار وتصديق الشهادة إلكترونياً عبر موقع الوزارة، دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة، في إطار تطوير الخدمات الرقمية وتبسيط الإجراءات.

خدمة التصديق

وأكد تربويون أن اعتماد الشهادة الإلكترونية لا يعني إلغاء خدمة التصديق، وإنما جعلها خدمة إلكترونية تُطلب عند الحاجة، بدلاً من إلزام جميع الطلبة بإجراءات قد لا تتطلبها كثير من الجامعات أو المؤسسات التعليمية.

وأشاروا إلى أن الجامعات داخل دولة الإمارات تعتمد الشهادة الإلكترونية المزودة برمز التحقق (QR)، الذي يتيح التأكد من صحة الوثيقة وبياناتها إلكترونياً خلال ثوانٍ، فيما تختلف متطلبات الجامعات الخارجية وبرامج الابتعاث من دولة إلى أخرى، الأمر الذي يستوجب مراجعة اشتراطات جهة القبول قبل استكمال إجراءات التقديم.

موثوقية الشهادات

وأضافوا أن رمز الاستجابة السريعة عزز موثوقية الشهادات الأكاديمية، وسرّع عمليات التحقق منها، إلا أن بعض الجهات الدولية لا تزال تشترط، إلى جانب التحقق الإلكتروني، نسخة مصدقة وفق أنظمتها المحلية، وهي خدمة وفرتها الوزارة إلكترونياً لتيسير إجراءات الطلبة.

وشدد مختصون على ضرورة عدم افتراض توحيد متطلبات الجامعات الخارجية، إذ تختلف شروط القبول من دولة إلى أخرى، بل ومن جامعة إلى أخرى داخل الدولة نفسها، ما يجعل الاطلاع المسبق على اشتراطات القبول خطوة أساسية لتجنب أي تأخير في استكمال الملف الأكاديمي أو إجراءات الابتعاث.

متى يحتاج الطالب إلى تصديق الشهادة؟

يكون التصديق مطلوباً إذا اشترطت الجامعة خارج الدولة تقديم شهادة مصدقة، أو طلبت جهة الابتعاث أو جهة حكومية في الدولة المستقبلة تصديقاً رسمياً، أو نصت الأنظمة المعمول بها في دولة الدراسة على اعتماد الشهادات المصدقة.

متى لا يكون التصديق مطلوباً؟

لا يحتاج الطالب إلى التصديق عند استخدام الشهادة داخل دولة الإمارات، أو إذا كانت الجهة المستفيدة تعتمد الشهادة الإلكترونية المزودة برمز التحقق (QR)، أو عندما تكتفي الجامعة أو المؤسسة التعليمية بالتحقق الإلكتروني من صحة الوثيقة دون طلب تصديق إضافي.