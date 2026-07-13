5 أخطاء يرتكبها الطلبة بعد استخراج شهادة الثانوية الإلكترونية

أكد تربويون ومختصون في تقنية المعلومات والدعم الفني، أن رحلة الطالب لا تنتهي بمجرد استخراج شهادة الثانوية الإلكترونية، بل تبدأ بعدها مرحلة لا تقل أهمية تتمثل في تجهيز الوثائق واستكمال متطلبات التقديم إلى الجامعات داخل الدولة وخارجها، ما يجعل التعامل الصحيح مع الشهادة الإلكترونية عاملاً حاسماً في إنجاز إجراءات القبول دون تأخير.

خمسة أخطاء شائعة

وأوضح كل من خبير التقنية والذكاء الاصطناعي شادي دياب، ومسؤولة الدعم التقني مني المازمي، ومختص الحاسوب عبد الله محمد، لـ«الإمارات اليوم» أن عدداً من طلبة الثانوية العامة يقعون في خمسة أخطاء شائعة بعد تحميل الشهادة من بوابة الطالب، رغم سهولة تجنبها، إلا أنها قد تؤدي إلى تأخير استكمال ملفات القبول أو مطالبة الطالب بإعادة إرسال المستندات.

وأشاروا إلى أن الخطأ الأول يتمثل في حذف النسخة الأصلية للشهادة بعد تحميلها، اعتقاداً بإمكانية استعادتها في أي وقت، بينما ينصح المختصون بالاحتفاظ بالملف الأصلي في أكثر من موقع، مثل الحاسب الشخصي، وخدمات التخزين السحابي، ووسائط التخزين الخارجية، لضمان سهولة الوصول إليه عند الحاجة.

نسخة احتياطية

وأضافوا أن الخطأ الثاني هو الاكتفاء بنسخة واحدة فقط، إذ قد يؤدي فقدان الجهاز أو تعرضه لعطل تقني إلى فقدان الشهادة، لذلك يُوصى بحفظ أكثر من نسخة احتياطية مع الإبقاء على الملف بصيغته الأصلية دون أي تعديل.

وأوضحوا أن الخطأ الثالث يتمثل في إرسال صورة للشهادة بدلاً من ملف (PDF)، حيث يلجأ بعض الطلبة إلى تصوير الشهادة عبر الهاتف وإرسالها، في حين تعتمد معظم الجامعات النسخة الإلكترونية الأصلية بصيغة (PDF)، لكونها أوضح وأسهل في الحفظ والأرشفة والتحقق.

نسخة غير واضحة

وأكدوا أن الخطأ الرابع يتمثل في رفع نسخة غير واضحة أو غير مكتملة، إذ قد يؤدي إرسال ملف منخفض الجودة أو ناقص البيانات أو غير مقروء إلى مطالبة الطالب بإعادة رفع الوثيقة، وهو ما قد يؤخر استكمال إجراءات القبول، لذلك ينبغي مراجعة الملف قبل إرساله والتأكد من وضوح جميع البيانات ورمز التحقق الإلكتروني.

أما الخطأ الخامس، فيكمن في إغفال متطلبات التصديق عند الدراسة خارج الدولة، فعلى الرغم من اعتماد الشهادة الإلكترونية داخل دولة الإمارات، فإن بعض الجامعات والجهات الرسمية في الخارج تشترط شهادة مصدقة وفق أنظمتها، ما يستدعي الاطلاع مسبقاً على متطلبات جهة الابتعاث أو الجامعة، والاستفادة من خدمة إصدار وتصديق الشهادة إلكترونياً التي توفرها وزارة التربية والتعليم عند الحاجة.

عدم إجراء أي تعديلات

ونصحوا الطلبة بالاحتفاظ بالشهادة الإلكترونية الرسمية بصيغتها الأصلية، وعدم إجراء أي تعديلات عليها، وقراءة متطلبات الجامعة بعناية قبل رفع الوثائق، مع مراجعة جميع الملفات والتأكد من اكتمالها ووضوحها قبل إرسالها.

وأكدوا أن بضع دقائق يقضيها الطالب في تنظيم مستنداته والتأكد من جاهزيتها قد توفر عليه أياماً من المراسلات واستكمال النواقص، خصوصاً خلال موسم القبول الجامعي الذي يشهد كثافة في الطلبات وضغطاً على أنظمة التسجيل.