7 خطوات لاستخراج شهادة الثانوية الإلكترونية عبر بوابة الطالب

مع إعلان نتائج الثانوية العامة، يتجه آلاف الطلبة وأولياء الأمور إلى بوابة الطالب الإلكترونية لاستخراج شهادة نهاية العام، باعتبارها الوثيقة الأساسية لاستكمال إجراءات القبول في الجامعات داخل الدولة وخارجها.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم إصدار شهادة الثانوية إلكترونياً عبر بوابة الطالب، بحيث يمكن تحميلها والاحتفاظ بها بصيغة (PDF)، وطباعتها عند الحاجة، فيما تتضمن رمز تحقق (QR Code) يتيح للجامعات والجهات الرسمية التحقق من صحتها وأصالتها إلكترونياً خلال ثوانٍ.

وحددت إدارات مدرسية سبع خطوات لاستخراج الشهادة، تبدأ بالدخول إلى بوابة الطالب عبر الرابط الرسمي باستخدام الهاتف الذكي أو الحاسوب، ثم تسجيل الدخول ببيانات حساب الطالب المعتمدة، والانتظار حتى تحميل الصفحة الرئيسية.

وتتمثل الخطوة الثالثة في الدخول إلى صفحة نتائج نهاية العام، حيث تظهر النتيجة والشهادة الإلكترونية فور اعتمادها، فيما تتضمن الخطوة الرابعة فتح الشهادة والتأكد من صحة جميع البيانات الواردة فيها قبل تحميلها.

أما الخطوة الخامسة، فتقضي بتنزيل الشهادة بصيغة (PDF)، وهي النسخة المعتمدة التي يُنصح باستخدامها عند التقديم إلى الجامعات والجهات الرسمية، بينما تركز الخطوة السادسة على حفظ نسخة احتياطية في أكثر من موقع، مثل الحاسب الشخصي أو خدمات التخزين السحابي، مع الاحتفاظ بالنسخة الأصلية دون أي تعديل.

وتختتم الإجراءات بالخطوة السابعة، وهي طباعة الشهادة عند الحاجة، مع التأكد من وضوح جميع البيانات ورمز التحقق (QR Code)، لضمان قبولها لدى الجهات التي تشترط نسخة ورقية.

ودعا مختصون في تقنية المعلومات والدعم الفني بالمدارس الطلبة إلى التأكد من تحميل النسخة الأصلية بصيغة (PDF)، ومراجعة جميع البيانات الشخصية والأكاديمية قبل إرسالها، والتحقق من ظهور رمز (QR Code)، والاحتفاظ بأكثر من نسخة إلكترونية، وعدم الاكتفاء بصورة للشهادة إذا كانت الجهة الطالبة تشترط رفع الملف الإلكتروني الأصلي.

وأكدوا أن شهادة الثانوية الإلكترونية تمثل تحولاً في إدارة الوثائق التعليمية، إذ لم تعد مجرد ملف يمكن تحميله وطباعته، بل أصبحت وثيقة رقمية ذكية يمكن التحقق من صحتها فورياً عبر رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، ما يمنح الجامعات والجهات الرسمية وسيلة موثوقة للتحقق من أصالتها، ويختصر إجراءات كانت تستغرق وقتاً أطول وتعتمد على النسخ الورقية والتصديقات التقليدية.