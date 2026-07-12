نتائج طلبة الأول إلى الثامن غداً والشهادات إلكترونياً عبر «بوابة الطالب»

تبدأ وزارة التربية والتعليم، غداً الاثنين 13 يوليو الجاري، إعلان نتائج الفصل الدراسي الثالث للعام الأكاديمي 2025-2026 لطلبة الصفوف من الأول إلى الثامن، إلكترونياً عبر بوابة الطالب (Student Portal)، ضمن الجدول الزمني المعتمد لإعلان نتائج نهاية العام الدراسي. ووفق البرنامج الزمني الذي اعتمدته الوزارة، تُعلن نتائج طلبة الصفوف من الخامس إلى الثامن في تمام الساعة 10 صباحاً، فيما تُعلن نتائج طلبة الصفوف من الأول إلى الرابع عند الساعة 12 ظهراً.

وأكدت الوزارة أن الاطلاع على النتائج سيتم من خلال بوابة الطالب الإلكترونية فور اعتمادها، باستخدام بيانات الدخول الخاصة بالطالب، كما تتيح البوابة إصدار وطباعة شهادة نهاية العام إلكترونياً، اعتباراً من الساعة الثامنة مساءً وحتى منتصف الليل في يوم إعلان نتائج كل مرحلة دراسية.

ويأتي إعلان النتائج استكمالاً لخطة الوزارة للإعلان التدريجي عن نتائج نهاية العام، بما يضمن انسيابية إجراءات النشر، ويتيح للطلبة وأولياء الأمور الوصول إلى النتائج والشهادات إلكترونياً بسهولة، دون الحاجة إلى مراجعة المدارس.

ويترقب آلاف الطلبة وأولياء الأمور إعلان النتائج التي تُسدل الستار على العام الدراسي 2025-2026، فيما تستعد المدارس لاستكمال الإجراءات الختامية، بما يشمل إصدار الوثائق الدراسية، وإنجاز أعمال الرصد والأرشفة، استكمال ترتيبات انتقال الطلبة إلى العام الأكاديمي الجديد 2026-2027.

ودعت إدارات المدارس أولياء الأمور إلى التأكد مسبقاً من جاهزية البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بحسابات أبنائهم على بوابة الطالب، لضمان الدخول إلى النظام والاطلاع على النتائج وإصدار الشهادات فور إتاحتها، متمنيةً لجميع الطلبة دوام التفوق والنجاح.