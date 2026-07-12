نتائج الـ 12.. الدرجات تظهر أولاً والمعدل العام في الشهادة فقط

تلقت «الإمارات اليوم» عدداً من الاستفسارات من طلبة الصف الثاني عشر وأولياء أمورهم حول عدم ظهور المعدل العام أو النسبة المئوية في صفحة الطالب الخاصة بنتائج نهاية العام الأكاديمي 2025-2026، عقب إعلان النتائج، متسائلين عن سبب اقتصار البيانات الظاهرة على درجات المواد الدراسية فقط، وموعد إتاحة المعدل النهائي.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، عبر دليل الأسئلة الشائعة المتعلق بنتائج الطلبة والشهادات والاختبارات لنهاية العام الدراسي 2025-2026، أن المعدل العام لا يظهر مباشرة في صفحة الطالب عند إعلان النتائج، وإنما يتم تضمينه في شهادة نهاية العام الإلكترونية بعد استكمال إجراءات إصدارها.

وأكدت الوزارة أن صفحة الطالب صُممت لعرض النتائج النهائية للمواد الدراسية بشكل منفصل، بحيث يتمكن الطالب من الاطلاع على أداء كل مادة، فيما تتضمن الشهادة الإلكترونية النهائية جميع البيانات الأكاديمية المعتمدة، وفي مقدمتها المعدل العام والنسبة المئوية لطلبة الصف الثاني عشر.

وأوضحت أن ظهور المعدل يرتبط بإتمام متطلبات النجاح وإتاحة الشهادة للاستخراج والطباعة، مشيرة إلى أن الشهادة الإلكترونية تعد الوثيقة الرسمية التي يعتمد عليها الطالب عند التقديم إلى مؤسسات التعليم العالي، سواء داخل الدولة أو خارجها، باعتبارها تتضمن النتيجة الأكاديمية النهائية بكامل تفاصيلها.

ويأتي هذا التوضيح، رداً على استفسارات الطلبة وأولياء الأمور الذين توقعوا ظهور المعدل العام بالتزامن مع ظهور درجات المواد، فيما أكدت الوزارة أن عدم ظهوره في صفحة النتائج لا يعني عدم احتسابه، وإنما يعود إلى آلية إصدار النتائج المعتمدة، التي تفصل بين عرض درجات المواد وإصدار الوثيقة النهائية.

ويحصل الطالب، بعد إتاحة الشهادة الإلكترونية، على وثيقة متكاملة تتضمن بياناته الأكاديمية النهائية، بما فيها المعدل العام والنسبة المئوية، مع إمكانية استخدامها في إجراءات القبول الجامعي وغيرها من المعاملات الرسمية.