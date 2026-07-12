المدارس لطلبة الإعادة خارج الدولة: العودة فوراً.. والاختبارات حضورياً فقط

وجهت إدارات مدارس التعليم العام "حكومية وخاصة" ، تنبيهات عاجلة إلى الطلبة الذين أظهرت نتائج نهاية العام الدراسي وجود مواد إعادة عليهم، ويقيمون حالياً خارج دولة الإمارات، دعتهم فيها إلى الإسراع بالعودة إلى الدولة والاستعداد لأداء اختبارات الإعادة حضورياً في مقار مدارسهم، مؤكدة أنه لن تُعقد أي اختبارات عن بُعد، ولن يُسمح بأدائها إلكترونياً من خارج الدولة تحت أي ظرف.



وأكدت المدارس، في تعاميم أرسلتها إلى الطلبة وأولياء أمورهم عقب إعلان نتائج نهاية العام وصدور جداول اختبارات الإعادة للفصل الدراسي الثالث، واطلعت عليها "الإمارات اليوم"، أن اختبارات الإعادة تُنفذ حضورياً فقط، وفق الجداول الزمنية المعتمدة، داعية الطلبة إلى اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان وجودهم داخل الدولة قبل موعد الاختبارات.



وشددت الإدارات المدرسية على أن التغيب عن اختبار الإعادة يُعد رسوباً في المادة، ويترتب عليه إعادة العام الدراسي وفق اللوائح والأنظمة المعتمدة، محذرة من أن السفر أو البقاء خارج الدولة لا يعد مبرراً لعدم أداء الاختبارات، ولا يمنح الطالب أي بديل إلكتروني أو فرصة استثنائية.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تستند إلى الضوابط المنظمة لتقييم الطلبة، وتهدف إلى ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتعلمين، وتوحيد آليات تنفيذ إختبارات الإعادة، بما يحافظ على نزاهة العملية الامتحانية وعدالة التقييم.



ولفتت المدارس إلى أن هذه الحالات ليست افتراضية، إذ شهد العام الدراسي الماضي تعثر عدد من الطلبة في أداء إختبارات الإعادة بسبب بقائهم خارج الدولة وعدم تمكنهم من العودة في الوقت المحدد، ما ترتب عليه اعتبارهم راسبين وإعادتهم السنة الدراسية كاملة، داعية الطلبة وأولياء الأمور إلى عدم تكرار هذه التجربة والالتزام الكامل بمواعيد الاختبارات المعلنة.



وحثت إدارات المدارس جميع الطلبة المشمولين باختبارات الإعادة على متابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن مدارسهم، وإنهاء ترتيبات السفر والعودة في أقرب وقت، لضمان أداء الاختبارات في مواعيدها، وتفادي أي آثار أكاديمية قد تؤثر في مسيرتهم التعليمية.