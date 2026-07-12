مراجعة الدرجات عبر مسارين.. المدارس لجميع الصفوف و«IDH» للجزء الكتابي بـ«الإنجليزية» لطلبة الـ12

حددت وزارة التربية والتعليم عبر دليل مراجعة الدرجات، مسارين لتقديم طلبات مراجعة درجات اختبارات نهاية العام، وفق المرحلة الدراسية ونوع المادة، إذ يتقدم طلبة الصفوف من الأول حتى الثاني عشر بطلبات المراجعة من خلال إدارات مدارسهم، فيما خصصت الوزارة لطلبة الصف الثاني عشر مساراً إلكترونياً مستقلاً لمراجعة الجزء الكتابي لمادة اللغة الإنجليزية، عبر منصة (IDH)، بما يضمن سرعة إنجاز الطلبات، وتوحيد إجراءات المراجعة، وتعزيز دقة وشفافية التعامل مع الاعتراضات على نتائج الاختبارات.

في وقت عممت فيه إدارات مدارس التعليم الثانوي للبنين على الطلبة وأولياء أمورهم آلية وإجراءات تقديم طلبات مراجعة درجات اختبارات نهاية العام الدراسي للعام الأكاديمي 2025-2026، مؤكدة أن وزارة التربية والتعليم حددت مهلة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ إعلان النتائج لاستقبال الطلبات، مع عدم قبول أي طلبات ترد بعد انتهاء هذه المدة.

وأوضحت إدارات المدارس، في تعاميم وجهتها إلى الطلبة وأولياء الأمور، واطلعت عليها "الإمارات اليوم" أن إجراءات مراجعة الدرجات تأتي في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، وإتاحة الفرصة أمام الطلبة للتحقق من نتائجهم وفق ضوابط وإجراءات معتمدة تضمن دقة عملية المراجعة وسلامتها.

وبحسب التعميم، يتعين على طلبة الصفوف من الأول حتى الثاني عشر الراغبين في مراجعة درجاتهم التقدم بطلباتهم من خلال إدارة المدرسة، التي تتولى استكمال الإجراءات ورفعها وفق الآليات المعتمدة لدى الوزارة.

واستثنت الوزارة طلبة الصف الثاني عشر في الجزء الكتابي لمادة اللغة الإنجليزية، إذ أتاحت لهم تقديم طلبات مراجعة هذا الجزء إلكترونياً عبر المنصة الرقمية المخصصة (IDH)، بما يضمن سرعة إنجاز الطلبات وتوحيد إجراءات المراجعة على مستوى الدولة.

وأكدت المدارس أن الوزارة ستقوم بإشعار مقدم الطلب بنتيجة مراجعة الدرجات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلام الطلب، وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة.

وشددت التعاميم على أن خدمة مراجعة الدرجات تقتصر حصراً على التحقق من صحة احتساب الدرجات، ولا تمتد إلى طلبات منح فرص إعادة جديدة للامتحانات، أو تعديل نسب القبول الجامعي، أو النظر في قضايا الغش أو المخالفات السلوكية، أو أي حالات أخرى تستثنيها اللوائح والأنظمة المعمول بها في وزارة التربية والتعليم.



ودعت إدارات المدارس الطلبة وأولياء الأمور إلى الالتزام بالمواعيد المحددة لتقديم الطلبات، والتأكد من استيفاء الإجراءات المطلوبة، بما يضمن إنجاز عمليات المراجعة ضمن الإطار الزمني الذي حددته الوزارة، ويعزز كفاءة ودقة التعامل مع جميع الطلبات المقدمة.