خاتم ذكي يمكّن المكفوفين من التعرّف إلى الألوان

ابتكرت طالبتان بالجامعة الأميركية بالشارقة، ندى الداش ومريم مصطفى، خاتماً ذكياً لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية على التعرّف إلى الألوان، وقراءة النصوص الصغيرة.

وشاركت الطالبتان بابتكارهما الذي أطلقتا عليه اسم Touch في جائزة جيمس دايسون. ويحتوي الخاتم على ثلاثة أوضاع تشغيل: الاستعداد، والتعرف إلى الألوان، والقراءة. وهو يوفر للمستخدم تغذية راجعة بالاهتزاز، والصوت، والإضاءة، إذ يهتز ويضيء عند التفاعل معه، كما أنه يتواصل مع المستخدم صوتياً عبر أي سماعات تدعم تقنية البلوتوث، ويُرتدى الخاتم في اليد غير المسيطرة، ويقوم المستخدم بالنقر عليه مرة واحدة مع الاستمرار في الضغط لتفعيل وضع التعرف إلى الألوان. وبعد تفعيل هذا الوضع، يلمس الغرض لثانيتين تقريباً، ما يتيح لمستشعر الألوان اكتشاف اللون، وإبلاغ المستخدم به صوتياً.

وفي حال اكتشاف أكثر من لون، يطلب الخاتم من المستخدم تحريك يده ببطء فوق قطعة الملابس لمسح الألوان وقراءة كل منها على حدة. وللتبديل إلى وضع القراءة، ينقر المستخدم على الخاتم نقرتين مع الاستمرار في الضغط. بعد ذلك، يُطلب منه تمرير إصبعه ببطء فوق النص، ليتمكن نظام التعرّف الضوئي على الحروف (OCR) من قراءة الكلمات وإعادتها إليه صوتياً. ويأتي الخاتم مع حافظة شحن محمولة تعرض مستوى الشحن من خلال الإضاءة، كما تعلن عنه صوتياً.