تخصصات المستقبل تستحوذ على اهتمام الطلبة

أكد مرشدون أكاديميون تزايد إقبال الطلبة على التخصصات الأكاديمية الحديثة المرتبطة بالاقتصاد الرقمي واحتياجات سوق العمل المستقبلية، لافتين إلى أن هذه المجالات توفر فرصاً وظيفية واعدة، بالتزامن مع التحول الرقمي المتسارع، وتنامي الطلب على المهارات التقنية والابتكار.

وأضافوا أن توجهات الطلبة في اختيار التخصصات الجامعية شهدت تغيرات ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، مدفوعة بتطور برامج الإرشاد الأكاديمي، وحرص الجامعات على تعريف الطلبة بالتخصصات المستحدثة، ومواءمتها مع متطلبات التنمية وسوق العمل.

وتفصيلاً، أكد المرشدون الأكاديميون، يزن شحادة ومهجي العياري ولوكاس الخطيب ولمى السالم وجولي يوسف، تزايد اهتمام الطلبة بالتخصصات الأكاديمية الحديثة المرتبطة باحتياجات الاقتصاد الرقمي ومتطلبات سوق العمل المستقبلية، وتأتي في مقدمة هذه المجالات هندسة البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، حيث تسهم في تطوير حلول تعتمد على تحليل البيانات، وبناء أنظمة ذكية قادرة على دعم القرارات، وتحسين الأداء في مختلف القطاعات. كما يبرز تخصص التكنولوجيا المالية كأحد المجالات الصاعدة التي تقود التحول الرقمي في القطاع المالي، من خلال تطوير الخدمات المصرفية الإلكترونية ووسائل الدفع الحديثة، إلى جانب تصميم الألعاب الإلكترونية الذي يشهد نمواً متزايداً مع توسع صناعة المحتوى الرقمي.

وأشاروا إلى أنه في ظل التوجه العالمي نحو الاستدامة والابتكار، تزداد أهمية تخصصات مثل المركبات الكهربائية وذاتية القيادة التي تسهم في تطوير مستقبل النقل الذكي، والطاقة المتجددة والبديلة التي تدعم التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة. كما تبرز مجالات تقنية أخرى، مثل إنترنت الأشياء، التي تواكب توسع البنية الرقمية من خلال تحسين أنظمة البرمجيات وتطوير الأجهزة الذكية المتصلة بالإنترنت، مشددين على أن هذه التخصصات تعكس التحولات الجديدة في سوق العمل، حيث أصبحت المهارات التقنية والقدرة على الابتكار من أهم العوامل المؤثرة في فرص التوظيف المستقبلية.

وذكر المرشدون الأكاديميون، سيف منصور وأحمد سالم وخالد درويش وإلين حسن، أن التخصصات التقليدية لم تعد الخيار الوحيد الذي يستحوذ على اهتمام الطلبة، حيث برزت مجالات حديثة باتت تستقطب أعداداً متزايدة، من أبرزها الذكاء الاصطناعي وهندسة الروبوتات وأمن المعلومات وعلوم الفضاء والفيزياء النووية وعلوم الأرض والاتصالات والطاقة النظيفة وإدارة المياه والسياحة والفنادق واللغات، إضافة إلى تخصصات طبية وهندسية متقدمة، مثل علم الجينات والهندسة الوراثية وهندسة المياه.

ولفتوا إلى أن العامل الأهم في اختيار التخصص يتمثل في مستقبله المهني، ومدى توافقه مع الخطط التنموية واحتياجات سوق العمل.

اختيار التخصص

أفاد مرشدون أكاديميون بأن اختيار التخصص الجامعي يجب أن يستند إلى قدرات الطالب وميوله واهتماماته، بعيداً عن تقليد الآخرين أو التأثر بالصورة النمطية لبعض التخصصات.

وأكدوا أهمية التعرف إلى احتياجات سوق العمل وفرص التوظيف المستقبلية، والاستفادة من آراء أصحاب الخبرة، إلى جانب تقييم المهارات ونقاط القوة لاختيار المجال الذي يتيح للطالب التطور والتميز، مشيرين إلى أن قرار اختيار التخصص ليس نهائياً، ويمكن تغييره عند اكتشاف توجهات أو مجالات جديدة تتناسب مع طموحاته.