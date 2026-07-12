سؤال وجواب

تساءل طلبة في المرحلة الثانوية: ما الوسيلة للتعرف إلى البرامج الأكاديمية واستكشاف خيارات الدراسة الجامعية داخل الدولة؟

أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن المنصة الموحدة للتسجيل والقبول في مؤسسات التعليم العالي تتيح لطلبة الصفين الـ10 والـ11 التخطيط المبكر لمساراتهم الأكاديمية، من خلال البحث والاطلاع على البرامج الأكاديمية التي تتيحها مؤسسات التعليم العالي دون تقديم، في حين يمكن لطلبة الصف الـ12 وما فوق تقديم طلبات الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، من خلال إنشاء ملف شخصي، وتقديم طلبات عدة، دون الحاجة إلى إعادة إدخال البيانات، مشيرة إلى أنها أطلقت نسخة محدثة من المنصة، معززة بالذكاء الاصطناعي، لتسهيل رحلة الطالب، ومساعدته في التخطيط للمستقبل، من خلال سهولة التسجيل والاختيار من بين مؤسسات التعليم العالي.